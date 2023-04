NewTuscia – VASANELLO – Una grande edizione quella di Vasanello Dark Side 2023, il festival sulla storia e i misteri d’Italia ,giunto al sua secondo anno, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasanello con l”Associazione Dark Side.

Questo venerdì alle ore 18 al Cinema ‘Albertone’ Sergio De Caprio, il capitano ultimo e Pino Corrias, presentano il libro “Hanno fermato il capitano ultimo “Vedizioni chiarelettere.

Un libro che e’Il racconto dell’uomo che ha arrestato Riina e che per vent’anni ha fatto tremare i palazzi del potere. Fino a quando il potere si è vendicato.

Con Ultimo ci sarà Pino Corrias, giornalista scrittore, sceneggiatore tornato in libreria in questi giorni con la biografia .aggiornata ad oggi. in prima persona singolare di Ultimo, il colonnello Sergio De Caprio, che da quasi 30 anni ha sepolto il suo viso dietro un passamontagna per garantirsi l’invisibilità e poter fare i pedinamenti, condannandosi a una vita da braccato, a un’esistenza sempre in pericolo. Una testimonianza eccezionale.

Dopo oltre vent’anni il carabiniere più famoso d’Italia torna a parlare e raccontare la sua verità su Cosa Nostra, servizi segreti, Vaticano, Finmeccanica, cooperative rosse, P4.