NewTuscia – I dati sul mobbing continuano a crescere andando a delineare una situazione allarmante. Tra i più presi di mira vi sono sono per di più donne e giovani dipendenti, con episodi che avvengo anche alla presenza di altre persone o colleghi.

Conseguenzialmente al drammatico contesto nei luoghi di lavoro, sono aumentati gli studi e le indagini volte a rivelare l’espansione di tale fenomeno. A dir la verità, è giusto sottolineare che le stime sono a ribasso. Le vittime di mobbing, infatti, hanno manifestato spesso difficoltà a denunciare gli atti persecutori nei loro confronti per paura di ripercussioni.

Cos’è il mobbing

Il mobbing è una forma di violenza psicologica che si subisce sul posto di lavoro e si verifica quando un individuo o un gruppo di individui prende di mira un collega, un dipendente o un superiore gerarchico, con lo scopo di isolare, intimidire o umiliare la persona bersaglio. Esempi di mobbing sono il sabotaggio del lavoro di una persona, il rifiuto di comunicarvi, la diffusione di false voci e menzogne denigratorie nei suoi confronti, critiche e discriminazione. Può anche manifestarsi attraverso l’isolamento sociale, l’omissione di informazioni importanti, la sovraccarico di lavoro o l’assegnazione di compiti inadeguati o umilianti.

Le conseguenze del mobbing sono spesso gravi, colpendo la salute mentale e fisica della persona bersaglio, portando a stress, depressione, ansia, disturbi del sonno, problemi digestivi, e addirittura al suicidio in alcuni casi estremi. Per tali motivi, quando si è vittime di mobbing l’opzione migliore è denunciare i fatti accaduti e fare affidamento ad un avvocato giuslavorista che si occuperà dell’intero iter processuale.

Cosa fare in caso di mobbing

La prima regola, se si sospetta di essere vittima di mobbing sul posto di lavoro, è agire prontamente. Parlarne con qualcuno di fiducia, cercando il sostegno di un amico, di un familiare o di un professionista può essere un primo passo importante per affrontare il problema. In secondo luogo, bisogna adoperarsi immediatamente per raccogliere le prove a sostegno della propria tesi. In questo caso bisognerà documentare i comportamenti molesti con date, luoghi e nomi delle persone coinvolte.

Nel caso si cerchi di risolvere la cosa privatamente, un tentativo può consistere nel parlare degli atti persecutori subiti con il proprio superiore, chiedendovi aiuto. Nei casi più complessi, o se il colloquio con il proprio superiore non dia riscontro positivo, converrà invece rivolgersi ad avvocato di uno studio legale assistenza lavoratori per proteggere i propri diritti. In ogni caso, è importante agire con cautela e cercare il supporto di professionisti competenti per affrontare il problema in modo efficace e sicuro.

Cosa può fare l’avvocato nelle cause di mobbing

Al momento in Italia non vi è una legge specifica anti-mobbing. A livello di Parlamento Europeo esiste una risoluzione, la 2001/2339, identificata come un riferimento normativo in materia.

Nelle cause italiane, gli avvocati fanno solitamente riferimento al principio dell’articolo 32 della Costituzione, “la salute un diritto dell’individuo e della collettività…”, di pari passo con l’articolo 40, secondo il quale “l’iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. L’articolo 2087 del Codice Civile afferma poi che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Esistono poi due decreti nei quali possono essere rintracciate discipline inerenti al mobbing. Parliamo del D. Lgs. n. 215/2003 e il D. Lgs. n. 216/2003, inerenti alla parità di trattamento a prescindere dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età, dall’orientamento sessuale, dalla razza e dall’origine etnica.

Nello specifico, all’avvocato spetterà il compito di fornire una consulenza legale sulle evidenze raccolte dalla vittima. Sulla base di questa il legale rappresenterà la vittima del mobbing in caso di procedimenti legali contro il datore di lavoro o contro l’autore del mobbing. Le strade percorribili sono la richiesta di un risarcimento danni per i danni subiti a causa del mobbing, come ad esempio il danno morale o il danno professionale, o l’assistenza nella negoziazione di un accordo con il datore di lavoro o con l’autore del mobbing. In generale, l’avvocato può offrire un supporto legale prezioso per aiutare la vittima del mobbing a proteggere i propri diritti e a ottenere una soluzione giusta e soddisfacente al problema.