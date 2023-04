NewTuscia – GALLESE – Anche nel mese di aprile sono proseguite le attività della Compagnia Carabinieri di Viterbo per il contrasto dei reati a danno di anziani.

I militari della stazione di Soriano nel Cimino, supportati dai colleghi di Gallese, hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un quarantasettenne campano, ritenuto responsabile di estorsione perpetrata nell’ottobre scorso a scapito di una pensionata di Gallese.

Gli operanti hanno rilevato come questi, presentatosi a casa della vittima come impiegato delle Poste, avesse indotto la donna consegnare monili in oro, circa 300 euro in contanti e una carta bancomat, mediante la quale avrebbe poi prelevato altri 2 mila euro dal vicino sportello Atm a titolo di pagamento di presunti debiti contratti da familiari con il servizio postale ed a fronte di minaccia di avverse conseguenze amministrative.