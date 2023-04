NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Il Tavolo della Pace, rappresentante varie associazioni, cattoliche e laiche, di varie religioni ed etnie, insieme all’Arci Viterbo, invitano i rappresentanti delle Istituzioni, associazionismo e volontariato, giornalisti e tutti i cittadini, che siano preoccupati per la situazione attuale, per mercoledì 3 maggio, alle ore 17:00 a Piazza San Carluccio, ad un Convegno “Per Vincere la Pace”, onde confrontarsi sulle soluzioni pacifiche al conflitto Ucraina-Russia, per evitare una escalation mondiale, ed il pericolo nucleare, per il bene di tutti i popoli,

Interverranno:

Raffaella Bolini, Vicepresidente Arci APS e Sergio Bassoli, coordinatore Rete Italiana Pace e Disarmo.