NewTuscia – PISA

Venerdì 28 aprile si celebra ‘La Giornata della Ristorazione‘, il primo appuntamento dedicato alla cultura della ristorazione italiana organizzato da Fipe Confcommercio a livello nazionale per valorizzare e rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana, patrocinato da Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Agricoltura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Turismo. Sono ben 56 i ristoranti aderenti di Pisa e provincia: da Volterra fino al Litorale pisano, presso ristoranti, locali e pizzerie, sarà possibile trovare nel menù un piatto a base di pane preparato per l’occasione.

Proprio il pane è l’alimento scelto per questo appuntamento che vuole richiamare l’attenzione sui valori dell’ospitalità. Una vivanda semplice ma indispensabile, che rappresenta valori imprescindibili come la solidarietà, la condivisione e il convivio, e che sarà possibile gustare nei piatti preparati da chef e ristoratori con ricette in grado di esaltare i sapori e le materie prime del territorio. Dalla pappa al pomodoro alla zuppa di pane, zuppa toscana, crostone al lardo, panzanella e panzanella di mare, zuppa di cavolo nero, ribollita e molte altre prelibatezze. La Giornata della Ristorazione 2023 ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale riconoscimento per l’alto valore dell’iniziativa.

E’ entusiasta dell’iniziativa il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli: “L’idea a cui Fipe ha dato vita in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo è un’iniziativa popolare, inclusiva, solidale ed etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità”.

“La nostra enogastronomia è una ricchezza e un marchio importante riconosciuto nel mondo, ma è anche un sistema identitario attraverso cui ci riconosciamo italiani e toscani – ribadisce la presidente di ConfRistoranti ConfcommercioPisa Daniela Petraglia – la ristorazione è e rimane intersezione tra filiere essenziali e del Made in ltaly e stile di vita delle comunità; e il suo racconto contribuisce a dare un punto di riferimento più solido a/l’economia del Paese”.