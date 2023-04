NewTuscia – VENTIMIGLIA – Il Museo MAR di Ventimiglia apre le porte al recital teatrale-poetico di Vincenzo Bocciarelli, dal titolo “Volando nei cieli d’Italia sulle ali dell’arte”, prodotto dalla Compagnia Teatro Helios di Bordighera diretta da Virginia Consoli.

Lo spettacolo è una sorta di passo a due tra la poesia, la pittura e la danza; è un one-man-show poetico in cui saranno interpretati brani del repertorio dell’attore legati dal fil rouge di opere letterarie dedicate a Ventimiglia, come l’epistola tratta dal romanzo “Le ultime lettere” di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo scritta proprio dalla città di confine o passi dedicati al Corsaro nero di Emilio Salgari, originario proprio di Ventimiglia e a seguire altri poeti e scrittori (Lalla Romano, Giacomo Leopardi, William Shakespeare e altri) si ispira al Teatro Totale di matrice futurista con l’impiego di filmati che danno corpo alle emozioni e alle parole recitate.

Lo spettacolo che ha già riscosso un grande successo nel giugno 2022 a Bordighera per toccare in seguito altre città italiane, prende spunto dal primo libro scritto da Bocciarelli stesso dal titolo Sulle ali dell’arte nel 2020 in piena pandemia da Covid-19.

Caratteristica dello spettacolo è la realizzazione di un quadro live da parte dell’attore che è anche pittore , il cui ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Operazione cuore.

Vincenzo Bocciarelli, volto noto del teatro, del cinema ( anche internazionale) e delle fiction televisive rimaste nei nostri cuori

eclettismo: è attore, pittore, conduttore, scrittore. ( Orgoglio; Il bello delle donne; La squadra; Don Matteo e tante altre), allievo di Giorgio Strehler, vanta una carriera trentennale caratterizzata da scelte di qualità e da un grandeeclettismo: è attore, pittore, conduttore, scrittore.

Il reading avrà due importanti corollari il giorno dopo: Vincenzo Bocciarelli sarà infatti ospite lunedì 8 maggio alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Liceo Cassini di Sanremo per un incontro con gli studenti e, sempre a Sanremo, sarà gradito ospite di un aperitivo letterario presso il Bar la Palma alle ore 17.30.

Durante tutti questi incontri sarà possibile acquistare Sulle ali dell’arte a prezzi promozionali.

Si ringraziano in particolare: il Comune di Ventimiglia, il Museo MAR della stessa città nelle persone di Monica Bonelli e Diego Piuma, la Vama Service di Vallecrosia e i supporter dell’evento: Hotel Villa Miki, Appartamento per vacanze La Ca ‘ du Cardelin di Trucco, Appartamento per vacanze La Casa di Raffi di Sanremo, Caffetteria La Nuova Olivia di Ventimiglia, Bar La Palma di Sanremo.

Domenica 7 maggio ore 17.00

Museo Mar – Sala Conferenze –

Ingresso libero.