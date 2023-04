La competizione è in programma domenica 7 maggio. Le iscrizioni si chiudono il 4 maggio alle 13. Ancora pochi posti disponibili

NewTuscia – VETRALLA – Dieci chilometri: tre in discesa, quattro di saliscendi e altri 3 velocissimi fino all’arrivo in villa comunale attraverso il sottopassaggio. È il percorso della 25esima edizione del Trofeo Uomo Cavallo, in programma domenica 7 maggio a Vetralla, ideale per i runner che vogliono ottenere il proprio record personale su questa distanza. Partenza dal convento di Sant’Angelo, nell’area dove ogni anno viene celebrata la festa dello Sposalizio dell’Albero, per 10mila metri tra natura, arte e storia.

“Abbiamo tanti itinerari molto apprezzati dai runner di tutt’Italia – spiega Luca Bartoli, manager del brand Spirito Sportivo e responsabile organizzativo della gara -. Abbiamo fatto nostra questa ricchezza, proponendo un percorso che racchiude il meglio del territorio vetrallese. I pettorali disponibili per la corsa sono soltanto 300. Una scelta voluta per curare nei minimi particolari ogni dettaglio della manifestazione. I posti liberi sono pochissimi e le iscrizioni si chiuderanno giovedì 4 maggio alle 13. Per partecipare si può inviare una email a segreteria@montaltosport.it o chiamare il numero di telefono 320 6710269”.

Il pacco gara per ogni iscritto sarà composto da una maglia tecnica Karhu, da una lattina d’olio extravergine d’oliva premium del frantoio “Cesare Battisti”, gadget vari tra cui uno offerto dal Regno di Babbo Natale e voucher per sconti nelle attività commerciali che sostengono l’evento. Lungo il percorso saranno allestite delle postazioni con fotografi e videomaker professionisti per catturare tutte le emozioni della competizione. “Al termine della corsa, ogni atleta riceverà una pregevole medaglia coniata per l’occasione e avranno accesso al villaggio che sarà allestito nella villa comunale di Vetralla – aggiunge Luca Bartoli –. Al suo interno ci saranno stand gastronomici e dedicati allo sport, aree giochi per i bambini, e tanta buona musica dal vivo”. Per tutte le informazioni sul Trofeo Uomo Cavallo è possibile visitare il link https://www.spiritosportivo.com/eventi/trofeo-uomo-cavallo.

Per la gara valgono le norme FIDAL e UISP con il tesseramento 2023. Il costo della preiscrizione è di 12 euro. Il Trofeo Uomo Cavallo, inserito nel circuito Corri in Tuscia, ha la sponsorizzazione di Regno di Babbo Natale, CG Copyground.it, Sanetti Gioielleria, Karhu, ristorante Dal Sor Francesco, Cancelleri carburanti, Visalia energia, Andrea Frattatolo Pitture.