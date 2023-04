Il torneo di Pesaro è la più importante manifestazione giovanile di pallacanestro in Italia

NewTuscia – TARQUINIA – Tre squadre, under 15, under 13 ed esordienti, per 45 giocatori. Un gruppo tecnico di sei allenatori e uno staff medico composto da un dottore e tre infermieri. Sono i numeri del Basket Pegaso Tarquinia che parteciperà a Pesaro all’Adriatica Cup, in programma dal 29 aprile al 1° maggio. “Il 28 aprile saremo ad Arezzo, prima tappa di questa meravigliosa esperienza sportiva che abbina anche aspetti culturali con la visita alla città – fanno sapere dal Basket Pegaso Tarquinia -. NewTuscia – TARQUINIA – Tre squadre, under 15, under 13 ed esordienti, per 45 giocatori. Un gruppo tecnico di sei allenatori e uno staff medico composto da un dottore e tre infermieri. Sono i numeri del Basket Pegaso Tarquinia che parteciperà a Pesaro all’Adriatica Cup, in programma dal 29 aprile al 1° maggio. “Il 28 aprile saremo ad Arezzo, prima tappa di questa meravigliosa esperienza sportiva che abbina anche aspetti culturali con la visita alla città – fanno sapere dal Basket Pegaso Tarquinia -.

Il 29 aprile andremo a Pesaro per l’inizio delle eliminatorie. Domenica e lunedì si terranno le finali delle varie categorie al palazzetto dello sport, “l’Astronave”, che può contenere oltre 10mila persone”. L’Adriatica Cup è la più importante manifestazione giovanile di pallacanestro in Italia, che coinvolge in questa edizione oltre 300 formazioni, dal mini basket agli under 19. “Saremo presenti con tre squadre – proseguono dalla compagine tarquiniese -. Questo ha comportato uno sforzo tecnico ed economico che non sarebbe stato possibile senza gli sponsor Hotel Civico Zero Resort, Le Grotte di Gregna Costruzioni e la ditta Picenum Plast. I ragazzi saranno accompagnati dai loro genitori, per una “carovana” di oltre 80 persone”.