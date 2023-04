NewTuscia – TARQUINIA – Con il Tibidabo Beach Tarquinia festeggia il 28 aprile la prima Giornata internazionale della ristorazione promossa da Fipe-Confcommercio in Italia e all’estero. L’iniziativa è l’occasione per promuovere i valori economici, sociali, culturali e il ruolo fondamentale della ristorazione italiana, strumento di identità e di attrattività per il Paese. NewTuscia – TARQUINIA – Con il Tibidabo Beach Tarquinia festeggia il 28 aprile la prima Giornata internazionale della ristorazione promossa da Fipe-Confcommercio in Italia e all’estero. L’iniziativa è l’occasione per promuovere i valori economici, sociali, culturali e il ruolo fondamentale della ristorazione italiana, strumento di identità e di attrattività per il Paese.

Al centro del progetto ci sarà un piatto a base di pane all’interno dei menu proposti dai ristoranti aderenti. “Con molto piacere, personalmente e come presidente regionale del Sindacato italiano balneari (Sib), ho aderito a questa bella iniziativa – afferma Marzia Marzoli –, perché celebra la cultura della ristorazione italiana, intensa non solo dal punto di vista gastronomico ma anche da quello di custode attenta dei valori dell’ospitalità, come fondamento della socialità”.

Nel menù dello stabilimento balneare di Tarquinia Lido, venerdì, sarà aggiunto tra le proposte un piatto a base di pane nelle tre forme più autentiche dell’uomo: liquido, morbido e croccante. Liquido come la linfa, morbido come la carne, e croccante come le ossa. tanti colori dell’umanità nei colori del sesamo in crosta: bianco, giallo e nero. Al centro il rosso vivido del cuore, come rossa è la carne del tonno, simbolo del nostro mare.

“Questa manifestazione – conclude Marzia Marzoli, – vuole sottolineare l’importanza della ristorazione, anche quella in riva al mare. Gli stabilimenti balneari rappresentano infatti un’eccellenza del settore turistico italiano, perché nella qualità dell’accoglienza riuniscono quella dei servizi offerti in spiaggia e in sala, coniugando competenza, impegno e passione. Qualità che ogni anno attira sulle nostre coste milioni di stranieri in estate”.