27 aprile si parte con la commedia diretta dall’esordiente Niccolò Falsetti che ha vinto il premio del pubblico della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra di Venezia 2022, e candidata a due David di Donatello 2023. In apertura di serata, l’omaggio del NFF a Ivano Marescotti protagonista del corto “Ora”. Inizio ore 21, ingresso gratuito

NewTuscia – NONANTOLA – Con la proiezione ad ingresso gratuito della commedia “Margini” di Niccolò Falsetti – vincitrice del premio del pubblico della Settimana Internazionale della Critica alla 79^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022 – si apre ufficialmente domani 27 aprile alle 21 alla Sala Cinema Teatro ‘Massimo Troisi’ di Nonantola (MO) la 17esima edizione del Nonantola Film Festival organizzato da Nonantola Film Festival APS, affiliata Arci-UCCA.

In apertura di serata per ricordare Ivano Marescotti, verrà proiettato il cortometraggio “Ora” (Italia 2014, 20 minuti) scritto da Federico De Matteis e Tancredi Piovesan con Ivano Marescotti e Arianna Moro, regia di Tancredi Piovesan. Vincitore del concorso ‘Vinci l’attore’ nell’ambito del Nonantola Film Festival 2014.

“Margini” ha ricevuto anche due candidature ai premi David di Donatello 2023 nelle categorie Miglior Regista Esordiente e Miglior Canzone (‘La Palude’). Il film è interpretato da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini, Valentina Carnelutti, Nicola Rignanese, Silvia D’Amico e Paolo Cioni. La sceneggiatura è di Niccolò Falsetti, Tommaso Renzoni e Francesco Turbanti; la fotografia è di Alessandro Veridiani, la scenografia di Vito Giuseppe Zito, i costumi di Ginevra De Carolis, le musiche originali di Alessandro Pieravanti e Giancane. Una produzione dispàrte, Manetti Bros. Film con Rai Cinema distribuita da Fandango.

Grosseto, 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i giovani membri di un gruppo punk. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese dei Defense, famosa band punk hardcore americana. Quando il concerto viene annullato, i tre non si danno per vinti: se non possono andare a Bologna a suonare con i Defense, allora saranno i Defense a venire a Grosseto. Il piano, però, si rivela più difficile del previsto: i paradossi della vita di provincia trasformano ogni dettaglio in un problema insormontabile, mettendo in discussione la riuscita dell’impresa ma soprattutto ciò a cui i tre tengono di più: la loro amicizia.

Organizzazione, sostenitori, partner tecnici

Il Nonantola Film Festival 2023 è organizzato da Nonantola Film Festival APS con il sostegno del Comune di Nonantola e con il patrocinio del Comune di Bomporto, in collaborazione con Arci Modena, UCCA Unione Circoli Cinematografici Arci, con il supporto della Fondazione di Modena e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna; main sponsor BPER Banca, sponsor Agenzia Onoranze Funebri Pecorari, Farmacia Nuova di Nonantola e Coop Alleanza 3.0; partner tecnici Nevent – Comunicazione & Relazioni pubbliche, e Radioattiva Nonantola.

Tutte le informazioni sul sito www.nonantolafilmfestival.it,

sulla pagina Fb https://www.facebook.com/NonantolaFilmFestival/

e sulla pagina Instagram https://www.instagram.com/nonantolafilmfestival/