NewTuscia – TUSCANIA – Nell’ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, svolti in occasione del ponte della Festa del 25 aprile , i carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno deferito due persone, di cui una per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed una guida senza patente.

A Tuscania, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo, per reiterazione nella guida senza patente, un cittadino rumeno di 22 anni, bracciante agricolo, che è stato controllato alla guida dell’autovettura di un amico, sprovvisto di patente, poiché mai conseguita. La stessa violazione era stata accertata anche in altre due occasioni nel corso degli ultimi due anni.

A Canino, un uomo è stato controllato alla guida della sua autovettura, che era sotto sequestro amministrativo, poiché priva di copertura assicurativa. L’autovettura, già affidata alla sua custodia, è stata nuovamente sequestrata, questa volta a scopo di confisca.

I Carabinieri di Ischia di Castro hanno denunciato un 45enne, controllato in località Ponte San Pietro e trovato in possesso di grammi 6 di cocaina. Nella stessa circostanza hanno segnalato alla Prefettura di Viterbo, per uso personale di sostanze stupefacenti, una 20enne, che era in sua compagnia, poiché trovata in possesso di gr. 1 di eroina.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva