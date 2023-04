NewTuscia – ROMA – Ancora Atletica Alto Lazio, impegnata in questo inizio di stagione agonistica in manifestazioni utili per rodare le condizioni dei suoi atleti, attesi a breve a maggio nelle prime fasi dei Campionati di società maschili e femminili, nelle quali cercherà di migliorare i già buoni risultati ottenuti nel 2022. Questa volta è Arezzo ad ospitare il 25 aprile, una manifestazione di buon livello, dove i giovanissimi atleti di Umberto Battistin riescono a realizzare i loro nuovi record personali, impegnati nella doppia prova di velocità dei 100m. e dei 400m. a dispetto del clima non ha certo facilitato le loro prove.

Riccardo Ticconi corre le due distanze in 11”65 e 54”65 ed Erica Ciatti in 14”10 e 1’04”0 (entrambi specialisti nella prova del salto con l’asta), Beatrice Laurenti in 14”19 e 1’05”95. Bene anche la viterbese della Studentesca Rieti Andrea Milardi Elena Vergaro che in attesa di cimentarsi nelle prove a lei più congeniali degli ostacoli, ottiene il nuovo P.B. nei 100m. con 12”35 e corre in 1’00”0 nei 400m. (G.M.)