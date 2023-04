NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con la presentazione del logo della Festa da parte della Pro Loco del Presidente Fabio Vitali inizia ufficialmente l’edizione 2023 della Festa dei Pugnaloni.

Primo importante step Sabato 29 Aprile alle ore 16.30 quando presso il Teatro Boni i quindici capigruppo e bozzettisti dei Gruppi che parteciperanno all’evento (Acquaviva, Barbarossa, Corniolo, Corte Vecchia, Costa San Pietro, Porta della Ripa, Porta Romana, Rugarella, Sant’Anna, Santo Sepolcro, Torre Giulia de Jacopo, Torre San Marco, Via del Carmine, Via del Fiore, Via Francigena) presenteranno ciò che ancora sulla carta ma presto verrà riportato su tavola di legno per definirsi Domenica 21 Maggio in un vero e proprio mosaico floreale. Il Nostro quotidiano sarà da remoto vicino a questi giovani. Regalando loro a partire da Lunedì 1 Maggio la rubrica “Il miracolo dei fiori: un Gruppo al giorno per quindici giorni” presentando la cronistoria di quanto sono riusciti a creare nel corso degli anni.