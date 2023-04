NewTuscia – TUSCANIA – Si ferma in Abruzzo il percorso play-off della Maury’s Coma Cavi Tuscania. Abba Pineto si aggiudica nettamente (3/0) gara 3 e vola in semifinale contro Farmitalia Catania.

Match a senso unico con Tuscania che riesce ad opporsi, anche portandosi davanti, solo fino a metà dei primi due set, persi 25/19 e 25/21, per poi arrendersi solo nel terzo chiuso a 14.

A differenza di gara 1 e gara 2, Pineto ha fatto dell’efficacia dai nove metri la sua arma migliore insieme a uno stratosferico Link, autore di 24 punti, e un Paris apparso davvero di un’altra categoria.

Al fischio di inizio dei signori Fabio Toni e Massimo Rolla, coach Tomasello schiera i Pineto con Paris in regia, Link opposto, Baldari e Milan schiacciatori di banda, Basso e Bragatto centrali, Giuliani libero. Passaro risponde con Parisi al palleggio e Onwuelo opposto, Festi e Aprile centrali, Stamegna e Corrado bande, capitan Sorgente libero.

Il primo parziale inizia punto a punto. E’ poi Sacripanti dai nove metri (ace) a mettere in difficoltà la ricezione di casa. Il muro di Aprile su pipe Pineto costringe Tomasello a chiamare il primo time-out 11/12. Invasione da parte di Corrado 15/14, time-out chiesto da coach Passaro. Onwuelo murato da Baldari, ancora time-out Tuscania 17/15. Ace di Link 18/15. tacco fuori misura di Corrado 19/15. Muro di Paris su Sacripanti 21/15. Il primo tempo di Bragatto chiude il primo parziale 25/19 in favore di Pineto.

Secondo set: Bragatto murato, Tomasello ferma subito il gioco 2/4. Parziale di 4 a zero, Pineto si porta avanti 9/7, Passaro ferma il tempo. Primo tempo di Aprile, 9 pari. Corrado trova il mani out del muro 10/12. Link dai nove metri mette in difficoltà Tuscania, Passaro chiama il secondo time-out 13/12. Murato l’attacco di Onwuelo 16/14. Doppio ace di Link 18/14. Parziale di 6 a zero per Pineto con Link in battuta 20/14. Tuscania prova a recuperare il -7 con Ruffo dai nove metri, Tomasello ferma il tempo 24/21. L’attacco di Milan chiude il parziale 25/21.

Terzo set: Fuori misura la pipe di Corrado, Passaro ferma il tempo 9/7. Va fuori l’attacco di Onwuelo, secondo time-out chiesto da Passaro 12/8. Primo tempo di Basso 19/12. Ace di Link per il 21/12. L’ace di Bongiorno chiude sia il match che il discorso qualificazione 25/14.

ABBA PINETO – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 3/0

(25/19 – 25/21 – 25/14)

Durata: ’31, ’30, ’23

ABBA PINETO VOLLEY: Calonico, Merlo, Bongiorno 1, Basso 5, Milan 8, Paris 3, Bragatto 3, Omaggi, Baldari 8, Link 24, Fioretti, Mignano, Pesare (L2), Giuliani (L1). All. Tomasello, 2° All. Palermo.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Parisi, Festi 7, Ruffo, Menchetti, Cipolloni Save, Sorgente (cap) (L1), Sacripanti 4, Corrado 11, Aprile 7, Onwuelo 8, Quadraroli (L2), Licitra 1. All. Passaro. 2° All. Barbanti.

Arbitri: Fabio Toni e Massimo Rolla