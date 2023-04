NewTuscia – VITERBO – Ok l’ Aranova (68 punti) che batte 4-1 il Fregene Maccarese (35) ormai tranquillo, in rete doppietta di Monteforte, Italiano e Di Pofi.

Casal Barriera (38) Romulea (64) 0-2: Montalbano e Dipilato.

Polisportiva Ostiense (25) Grifone (59) 2-1: Cortellesi e D’ Ambrosio, Simone Trincia.

Tolfa (46) Ottavia (58) 2-6.

Ok la Sorianese (38) che batte 2-1 il Santa Marinella (46): in rete Viani Giorgio e Moronti per i cimini, Tabarini per i tirrenici.

Carbognano (22) Pescia Romana (30) 1-1: Mangione in rete per i locali, Bisozzi per gli ospiti.

DuepoigrecoRoma (29) Canale Monterano (23) 1-1: Silvestri per i padroni di casa, Cagnoni per gli ospiti.

Nuovo Borgo San Martino (20) Tarquinia (26) 1-2: Sabatini (doppietta)