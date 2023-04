I GIGANTI DELL’ARTE A VITERBO Sabato 29 aprile ore 15.30 Laboratorio di disegno per ragazzi In occasione della Giornata Mondiale del disegno un laboratorio per ragazzi vedrà la realizzazione dello skyline più bello della città, partendo dal Gigante di Valle Faul.

Evento gratuito FORME E COLORI IN TERRA DI TUSCIA Visite guidate Sabato 29 aprile ore 10.00 Centro storico di Viterbo

Dal Museo dei Portici con le tele di Sebastiano del Piombo alle piazze principali del quartiere medievale.

Costo € 6,00

Ingresso Museo dei Portici € 8,00 Domenica 30 aprile ore 10:30 Villa Lante

Riscopriamo il capolavoro del ‘500 ad opera del Vignola, con lo splendido giardino all’italiana e le fontane.

Costo della visita € 6,00

Ingresso a Villa Lante € 8,00 Lunedì 1 maggio ore 10:30 La storia della ceramica viterbese

Una visita guidata per ripercorrere la storia della ceramica viterbese nei suoi luoghi più significativi.

Costo € 6,00

Ingresso Museo Civico € 6,00 Il pomeriggio sono previsti laboratori di ceramica presso il Museo della Ceramica della Tuscia. Info e prenotazioni:

0761226427 – 3493619681

info@visit.viterbo.it

Prenotazione obbligatoria entro le 18:00 del giorno prima