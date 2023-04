NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Civitavecchia è un interessante cittadina laziale. Spesso si sente parlare di questo luogo in riferimento al suo porto, basti pensare che da qui transitano ogni anno circa 5 milioni di persone. Oltre ad essere una città da cui sono facilmente raggiungibili molte delle destinazioni più amate dai turisti è anche un gioiello italiano da visitare, magari nelle ore che precedono l’imbarco per le proprie vacanze. In effetti il clima piacevole e i siti storici e naturalistici di notevole importanza permettono di passare una giornata, o meno, in modo piacevole e istruttivo. Antichi imperatori e pontefici, nel corso dei secoli, hanno investito in questo posto e molte delle costruzioni e dei monumenti di allora sono ancora visibili.

In questo articolo, però, ci si vuole concentrare sul porto di Civitavecchia e parlare di quelle che sono le partenze più interessanti che lo riguardano. I viaggi in traghetto, oggi, risultano molto pratici e confortevoli; a bordo sono presenti bar, ristoranti, cabine e divertimenti per bambini. Inoltre i traghetti offrono la possibilità di trasportare i propri veicoli, utili in vacanza se si vuole esplorare, se si hanno figli o se si decide di partire in camper o moto. Prenotare un traghetto online, con largo anticipo, è facile e molto consigliato per trovare le migliori offerte.

Civitavecchia-Olbia

Olbia è certamente una delle mete più gettonate per chi parte dal porto di Civitavecchia. Se vuoi renderti conto di quanto questa vacanza sia una spesa sostenibile per le famiglie vedi il costo del traghetto Civitavecchia Olbia online e approfitta di eventuali promozioni. Perché visitare Olbia? Certamente per le sue famose spiagge ma non solo. Olbia ha una storia da raccontare testimoniata dalle sue meravigliose antiche mura puniche. Una chicca di Olbia è il Museo Archeologico; l’unico museo al mondo a mostrare ai visitatori alberi e timoni navali risalenti all’epoca romana. Tra i punti di interesse turistico si segnalano: il Castello di Pedres che si raggiunge facendo un’escursione su un sentiero circondato da rocce; la Tomba dei Giganti o il Nuraghe Riu Mulinu a Cabbu Abbas. Da Olbia è facile noleggiare un mezzo o muoversi con il trasporto pubblico per pianificare un itinerario alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi della Sardegna. È bene tenere in considerazione che questa terra ha un’offerta turistica molto ampia, adatta a ogni tipo di esigenza.

Civitavecchia-Barcellona

Forse non tutti sanno che dal porto di Civitavecchia è possibile raggiungere le più belle e attrattive città europee, come ad esempio Barcellona. Si tratta della capitale della Catalogna e della città spagnola più popolosa dopo Madrid. È una destinazione apprezzata dai turisti anche per i suoi prezzi low cost durante alcuni periodi dell’anno. C’è chi sceglie Barcellona per il suo clima mite e per la sua vicinanza con il mare e chi per la ricchezza del suo patrimonio culturale, come le sue architetture antiche e moderne. Tra i punti di interesse vanno segnalate: la Sagrada Familia di Antoni Gaudí, il Tibidabo; la Barceloneta, per gli amanti della vita notturna, e tanto altro ancora.

Civitavecchia-Palermo

Questa carrellata di destinazioni raggiungibili da Civitavecchia si è aperta con la Sardegna e non possiamo non concludere facendo riferimento all’altra grande isola italiana amata dai turisti, la Sicilia, e in particolare la città di Palermo, patria di ottimi esempi dell’arte e del buon cibo siciliano. Esperienze da non perdere sono una giornata alla spiaggia di Mondello e un salto in pasticceria per gustare il cannolo o la cassata, visitare il Teatro Massimo, vedere i Pupi e fare una passeggiata ai Quattro Canti.