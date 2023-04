di Diletta Riccelli

NewTuscia – YEREVAN – Oggi, 24 aprile 2023, ricorre il 108° anniversario dell’inizio del genocidio armeno. Oltre un milione e mezzo di vittime per un massacro che finora non è stato universalmente riconosciuto come tale. In Italia, questa vicenda tanto cruenta della storia caucasica, è stata formalmente riconosciuta nel 2019, ma in Europa è ancora ampiamente aperto il dibattito.

È indubbio che il genocidio sia stato poi fonte di ispirazione per Hitler che utilizzò tecniche simili per lo sterminio degli ebrei, un vero e proprio apripista per i tanti crimini perpetrati nei confronti delle minoranze durante tutto l’arco del XX secolo.

Tutto iniziò il 24 aprile del 1915 quando ad Istanbul, furono arrestati circa 2mila armeni, con l’accusa di essere alleati con la Russia e quindi potenzialmente pericolosi nei confronti di un impero ottomano sempre più vicino alla via del tramonto. Da questa fatidica data la Turchia attuò una vera e propria “legge di deportazione” con tecniche “innovative” come l’utilizzo dei treni e lo scambio di informazioni tramite telegrafo. Moltissimi armeni vennero uccisi sul posto, fucilati e buttati a fiume, tanti morirono durante il faticosissimo viaggio verso i campi di concentramento allestiti ad Aleppo. Testimonianze aberranti forniteci solamente dai sopravvissuti, poiché il governo turco si rifiuta ancora oggi di ammettere gli orrori perpetrati nei confronti del popolo armeno. Un argomento che la maggior parte della popolazione turca ritiene sia ancora un tabù, sminuendolo e definendolo solamente “una piccola rivolta”. Dei 2,5 milioni di armeni che si trovavano nell’impero ottomano all’inizio del secolo, il 90 per cento fu ucciso o deportato fuori dal territorio turco.

Così, a 108 anni da questa orrenda pagina della storia armena, si è espressa Antonia Arslan, docente e autrice di numerosi libri sul genocidio: “Il negazionismo è purtroppo ancora vivo, dobbiamo restare all’erta”.

Ed è proprio il negazionismo lo snodo chiave di questa storia: ad oggi sono solamente 17 i paesi facenti parte dell’Unione Europa che lo riconoscono, mentre altri 12 sparsi nel mondo. L’ostinazione a non riconoscere questo crimine però, sta inasprendo ulteriormente i negoziati per l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea e persino Papa Francesco si è espresso a riguardo invitando il paese a fare i conti con il proprio passato travagliato.

In questa data chiave infine, è bene ricordare ciò che succede attualmente in Nagorno Karabakh, dove l’ennessima tensione fra Baku e Yerevan rischia di innescare nuovi conflitti nel piccolo Stato autoproclamatosi indipendente dall’Azerbajgian. Difatti sembra che da dicembre 2022 l’Azerbajgian abbia dispiegato un blocco armato nel corridoio di Latchine, l’unico passaggio che collega il Nagorno all’Armenia e l’unico sbocco in cui ci si può rifornire di cibo e medicine. I 120.000 armeni che vivono nella regione stanno soffrendo grandi difficoltà, senza cure e senza cibo.

Un déjà vu che si ripete, corsi e ricorsi storici per un stato che a distanza di 108 anni sembra rivivere un incubo impossibile da assimilare.