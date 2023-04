NewTuscia – ROMA – Nelle sale del Palazzo H, sede del CONI al Foro Italico a Roma, alla presenza del Presidente del Distretto Italia del Panathlon International Riccardo Viola e per iniziativa dell’Area 14 – Lazio, è avvenuta la premiazione di atleti e dirigenti che nel corso dell’annata sportiva 2022, nonché

della loro carriera, hanno dimostrato azioni di Fair Play, cioè il “giuoco corretto” che è mission del Panathlon.

Su indicazione del Panathlon club di Viterbo, presieduto da Alessandro Pica, hanno ricevuto un premio (Menzione d’onore) l’allenatore di calcio del Pianoscarano Emanuele Troili che ebbe allontanare dal campo un suo giocatore che durante una partita ufficiale aveva offeso un avversario di colore, nonché Rosanna Ripamonti, tecnico nazionale di danza, dirigente di varie società ed attualmente insegnante presso il Liceo Sportivo di Vetralla, per la sua “Carriera” sempre improntata a far praticare gli atleti a valori della purezza sportiva.

Sempre nella stessa Manifestazione è stata premiata la nuotatrice di fondo Leonie Beck, che partecipante ad una manifestazione mondiale di nuoto con i colori italiani a Setubal in Portogallo, ebbe spontaneamente far correggere la sua classifica finale, che per un errore degli arbitri, l’aveva posta sul podio.

La ragazza, speranza del nuoto italiano, scese si dal podio a Setubal, ma è salita sul più alto gradino per la sua correttezza e sportività. Una scuola particolare di Latina, la Fair Play School, ha ottenuto il premio per la sua attività in favore dei giovani, anche disabili, dall’inizio della loro carriera sportiva sono educati non solo alla prestazione atletica, ma soprattutto alla purezza dello sport.