Il Circolo AUSER invita i ragazzi all’iniziativa “Coloriamo il 25 aprile” per raccontare con i disegni la Libertà

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Orte festeggerà il 25 aprile alle ore 11 con una cerimonia presso la Piazza e il monumento a Tito Bernardini, martire delle Ardeatine, presso il Campo Sportivo.

La cerimonia commemorativa sarà preceduta alle ore 10 presso i giardini adiacenti la Piscina Comunale dall’iniziativa promossa dal Circolo AUSER Associazione per l’invecchiamento attivo di Orte “ Coloriamo il 25 aprile! ” riservata agli alunni delle Scuole Elementari, per raccontare la Libertà attraverso i disegni eseguiti dai ragazzi stessi.

Ricordiamo che con i giovani Ilaria Ridolfi e Robert Gurinov della classe 5 C del Liceo delle Scienze Umane di Orte, a cura della Prof. Angela Germana Fabbrica, chi scrive con il collega Gaetano Alaimo per la regia di Marco Nicoletti, abbiamo approfondito nella trasmissione di TeleOrte Speciale “Festeggiare il 25 aprile, il significato della Liberazione dopo 78 anni di democrazia repubblicana: la parola ai giovani”.

Nel corso della trasmissione il presidente provinciale dell’Associazione dei Partigiani Italiani Anpi di Viterbo, Avv. Enrico Mezzetti, ha illustrato il significato della ricorrenza di quest’anno “Liberiamoci dalla guerra, dai fascismi, dalla disumanità con la Costituzione” e i programmi delle celebrazioni della Liberazione nelle cittadine della

Tuscia.

Una festa nazionale per ricordare il 25 aprile del 1945, di 78 anni fa, quando iniziò la ritirata da parte delle truppe naziste e fasciste da Torino e Milano, in seguito all’arrivo dei partigiani in queste due città, e all’insurrezione della popolazione locale. Quel momento significò per il Paese l’inizio della fine della Seconda Guerra Mondiale, che venne ufficializzata il 29 aprile dello stesso anno con la firma della Resa di Caserta. Fu, però, soltanto dal 1946 che questa data divenne “festa nazionale”, grazie a un decreto di Alcide De Gasperi, che in quel periodo guidava provvisoriamente il Governo italiano. “

Con Ilaria Ridolfi e Robert Gurinov abbiamo commentato queste due definizioni della lotta per la Libertà riconquistata dal popolo italiano:

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, giovani, col pensiero – perché lì è nata la nostra costituzione.” Piero Calamandrei – politico, avvocato e accademico italiano

Ogni anno continuiamo a festeggiare questa ricorrenza, simbolo della liberazione dalla dittatura, di una resistenza civile che ha posto le basi per la libertà di ognuno di noi.

“Oggi la nuova resistenza in che cosa consiste. Ecco l’appello ai giovani: di difendere queste posizioni che noi abbiamo conquistato; di difendere la Repubblica e la democrazia. E cioè, oggi ci vogliono due qualità a mio avviso, cari amici: l’onestà e il coraggio.” Sandro Pertini – VII Presidente della Repubblica italiana, giornalista e partigiano

Con queste parole, Sandro Pertini, Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, vuole spronare i giovani a difendere la democrazia.

Il ruolo dei giovani, in questo senso, è cruciale. Sono le nuove generazioni a dover riprendere in mano il proprio futuro, con grande responsabilità.

Oggi in tutto il mondo, ragazze e ragazzi chiedono a gran voce il rispetto dei diritti umani, la parità di genere, un’istruzione di qualità, la fine della fame nel mondo e dei conflitti internazionali, per un pianeta felice. Questi obiettivi e tanti altri fanno parte dell’Agenda ONU 2030.

Ilaria Ridolfi e Robert Gurinov hanno espresso le loro opinioni sui principi fondamentali della Costituzione, in particolare sui diritti di libertà e realizzazione della persona, le libertà di espressione del pensiero, i diritti finalizzati ad assicurare una vita libera e dignitosa attraverso il lavoro e i doveri di solidarietà, legalità, di partecipazione democratica alla vita dello Stato.

I ragazzi sono partiti dalla loro esperienza di vita di giovani esperimento le loro esigenze per costruire una società migliore per il loro futuro.