NewTuscia – VITERBO – Scatta la 15° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Il 26 aprile alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) con repliche settimanali su Tro e Tro2 e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt La zio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

Puntata dedicata alla Festa della Liberazione con l’intervista al presidente provinciale di Viterbo dell’Anpi Enrico Mezzetti ed a due studenti del liceo delle Scienze Umane di Orte

Da pochi giorni è partito il centro di produzione “Talenti” di Juppiter presso la parrocchia dei Ss. Valentino ed Ilario di Viterbo: si tratta di una location all’avanguardia nella produzione di contenuti multimediali e cha ha lo scopo di scovare talenti nel sociale. Abbiamo intervistato il presidente di Juppiter Salvatore Regoli con un servizio sulla giornata di presentazione del progetto.

Arianna Cigni protagonista con un servizio sugli eventi per il Natale di Roma con le rievocazioni organizzate per ricordare il 2776 anno dalla nascita della Città eterna e con l’intervista al famoso criminologo Antonio Russo.

Per lo spazio culturale torna Maddalena Menza che, questa settimana, ci propone l’intervista ad Igor Richetti, cugino del grande Alberto Sordi, che ha scritto il libro “Alberto Sordi segreto”: ci farà conoscere chicche e curiosità su quello che è considerato il più grande attore italiano di tutti i tempi.

Novità di questa 15° puntata sarà la nuova rubrica di Fabiola Catalani “Di gossip un po’”: si parlerà delle notizie dei vip e delle ultime informazioni sui personaggi del mondo della moda, spettacolo, cronaca e jet set.

Immancabile lo sport con Maurizio Fiorani, che parlerà di Viterbese e Monterosi insieme all’opinionista fisso Paolo Graziotti.

Parte fissa della nostra programmazione le notizie dall’Umbria di Riccardo Frezza e lenotizie dalla Toscana a cura di Barbara Puccini da Pisa.

Per le rubriche è la volta di “Onda d’arte” di Laura Principi e “Viterbix” di Sergio Insogna.

Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” é incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo e la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori).

