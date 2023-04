NewTuscia – MONTECARLO – (LU)

Non ce l’ha fatta la donna di 71 anni ricoverata per le gravi ustioni riportate nell’esplosione di una palazzina avvenuta a Montecarlo di Lucca il 15 Aprile scorso. La donna era stata individuata ed estratta dalle macerie dai soccorritori per poi essere ricoverata con gravi ustioni al Cisanello di Pisa.

Si tratta della seconda vittima dell’esplosione nella quale aveva perso la vita il marito della donna, un uomo di 70 anni, il cui corpo era stato rinvenuto dopo una giornata di ricerche tra le macerie dei solai crollati. Un altro uomo, estratto dalle macerie, è ricoverato in gravi condizioni per le ustioni riportate. Altre quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve, due donne, madre e figlia, e due ragazzi.