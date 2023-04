Il prossimo appuntamento è il 30 aprile a Giano dell’Umbria

NewTuscia – AMELIA – Le note di Borgo Band hanno riempito sabato 22 aprile prima le strade, poi il chiostro Boccarini e infine la chiesa di San Francesco stracolma di gente. Merito dell’esibizione del complesso bandistico Amelia-Fornole-Otricoli che ha mostrato tutta la potenza artistica e che vanta oltre 170 anni di storia e la costante partecipazione a tutte le manifestazioni civili e religiose di Amelia. Si tratta, dunque, di un patrimonio storico che non è confinato ad Amelia ma appartiene a tutta l’Umbria e oltre perché da sempre impegnata alla riscoperta dei repertori originali per banda di fine ‘800. Basti pensare che nel proprio archivio sono presenti numerose opere di autori come Pilade Bennati, Zenone Mattei, Antonio Cinti, Giacomo Presuttari, Amintore Galli solo per citarne alcuni. Un patrimonio sempre vivo e rivisitato. Tra i brani proposti nella terza tappa di Borgo Band, infatti, sono state eseguite Sinfonia Bizzarra e Bizzarria proprio di Bennati.

Nel programma musicale, poi, Vita gaia di Goggi; Viviana di Sperduti e Bitter di Soglia. E ancora Santander di Aimetti; Stoccolma di Vidale; Largo di G.F.Haendel; In musica est vita e Umbria di R.Cristiano, Tulipani di C. della Giacoma. Dal 2020 è stato istituito anche il Gruppo Majorettes di Amelia che arricchisce, oltre all’aspetto coreografico, quello educativo con un’attività ludico sportiva che permette di avvicinarsi alla realtà culturale e musicale della banda. Suggestiva, infine, anche l’illuminazione curata da vivoumbria.it sulle mura poligonali all’ingresso della porta di Amelia, nel chiostro Boccarini e, con una intensa luce azzurra, la volta della chiesa di San Francesco.

LA BANDA: Lorenzo Rosati, Emanuele Zengarini (direttori); Monica Camporesi, Debora Cascioli, Aurora Sciaboletta (flauto); Thomas di Erasmo, Oreste Proietti, (clarinetto 1); Federico Fabbrizi, Leonardo Morelli, Susanna Ciuchi (clarinetto 2); Giovanni Antonini, Giorgio Pagliaricci (sax contralto); Domenico Pelle, Ermanno Fabrizi, Vittorio Lancione, Angelo Grosselli (sax tenore); Giancarlo Pinguino (corno); Gianfranco De Santis (flicorno contralto 1); Francesco Suatoni (flicorno contralto 2); Andrea Pimpolari (flicorno soprano e cornetta); Emanuele Zengarini, Federico Fera (tromba 1); Diego Scriboni, Pietro Bernardini, Christian Passoni (tromba 2); Paolo Sciaboletta (trombone 1); Pietro Bernardi (trombone 2); Adriano Pimpolari (flicorno tenore); Emanuele Coppo, Fabio Zazzeroni (flicorno baritono); Alessandro Bernardi, Domenico Serva, (tuba); Selena di Erasmo (tamburo); Giuseppe Guerrini (piatti); Valerio Galliani (grancassa).

LE MAJORETTE: Lucrezia Fanelli, Noemi Fanelli, Gemma Proietti, Gabrielle Fanetti, Nicole Giuliani, Lisa Rizzi, Martina Rizzi, Desirée Ercoli Mancini.

Gli altri concerti di Borgo Band, tutti preceduti da installazioni di luci e video mapping, si terranno domenica 30 aprile a Giano dell’Umbria; sabato 6 maggio a Torgiano; sabato 27 maggio a Pretola; sabato 3 giugno a Compignano; sabato 10 giugno a San Venanzo; sabato 17 giugno a Pila. Concerto finale a Terni l’1 luglio dedicato a Cesi in relazione all’ingente investimento che la Regione Umbria ha deciso di destinare per la rinascita di borgo.

La Rassegna musicale è organizzata da Vivo Umbria e realizzata con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 e Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n. 34/2019) – Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo – Anno 2022.