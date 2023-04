NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Impresa Virtus perché in inferiorità numerica per abbondanti 40 minuti dà scacco ad una delle formazioni più in ascesa tattico-tecnica del Girone. Il pomeriggio che consegna agli aques iani tre punti fondamentali per sperare ancora nella salvezza diretta senza passare sotto le “forche caudine” play-out, si apre con la perfetta punizione gioiello di Del Segato. A nove minuti dalla fine l’azione tecnicamente più bella della contesa: verticalizzazione illuminante di Daniel Munteanu per bomber Pacifici che realizza il pareggio. Si decide tutto nei sette minuti di recupero: splendidi movimento e tiro di Serafinelli al 46° e pallonetto di Baba al 53°. Al di là delle proteste con il Direttore di gara per due rigori non concessi (sulle percussioni di Daniel Munteanu e Tardani vengono premiati gli interventi dei difensori locali), seppur senza due giocatori di valore assoluto come Alessandrini e Gaeta il gioco di Mimì Gasperini valorizza armoniosamente il talento di Daniel Munteanu, dai quali piedi passano le palle giuste per le conclusioni di Dicko, Pompili, Falcinelli, Modanesi, Pacifici che dimostrano con intelligenza tattica il perché il Gradoli si trova a ridosso delle primissime posizioni della Classifica. Tra gli aquesiani è il pomeriggio di Andrea Pieri che impegna severamente Montagnoli e di un Guglielmo Zannoni pronto e vispo nell’adattarsi alle necessità del Gruppo. Come quello della “vecchia guardia” che al momento del bisogno sa prendersi responsabilità giuste: Sartucci, Serafinelli, Baba, Nardini, Jacopo Palla.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

VENTRITREESIMA GIORNATA (SABATO 22 APRILE 2023)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE – ASD GRADOLI 3-1

(PRIMO TEMPO 1-0)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Leonardo Palla, Gassama, Sartucci, Zannoni, Paoletti, Agostini (27° st Nardini), Serafinelli, Belardi, Baba, Del Segato, Pieri (41° Jacopo Palla)

A DISPOSIZIONE: Lauricella, Lucchi, Valerio Munteanu, Sarti, Bedini, Robustelli

ALLENATORE: Robustelli

ASD GRADOLI: Montagnoli, Vitali, Vignanelli (45° st Prosperini), Negro (50° st Pecugi), Daniel Munteanu, Leonardi, Pompili (30° pt Tarnani), Modanesi, Pacfifici, Falcinelli, Dicko

A DISPOSIZIONE: Ceccarelli, Delmirani, De Nicola, Traorè, Faggiani

ALLENATORE: Gasperini

ARBITRO: Rinaldo Menicacci Comitato di Viterbo

MARCATORI: 24° pt Del Segato (AVA), 36° st Pacifci (AG), 45° st Serafinelli (AVA), 53° st Baba (AVA)

NOTE: Espulso 12° st Sartucci (AVA) con cartellino rosso diretto per proteste. Ammoniti 19° pt Leonardo Palla (AVA), 45° pt Modanesi (AVA), 5° st Bedini (AVA), 14° pt Zannoni (AVA9, 16° st Del Segato (AVA), 16° st Robustelli (AVA), 53° st Montagnoli (AG)