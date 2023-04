NewTuscia – ROMA – Troppa Lazio per il Rugby Civitavecchia, i biancocelesti si impongono sui biancorossi per 63 a 12.

Sabato 22 aprile anticipo della serie A di Rugby girone 3, sul campo amico Moretti Della Marta del Civitavecchia, si è disputato il terzultimo incontro tra la Lazio Rugby 1927 ed il Rugby Civitavecchia.

La partita si è messa, sin dall’inizio sui giusti binari per la Lazio che ha chiuso con ottimo primo tempo in vantaggio sul Civitavecchia per 42 a 0.

All’inizio del secondo tempo il Rugby Civitavecchia trova orgoglio e segna due mete dando speranza ai biancorossi che come da pronostico sapevano di una missione al limite.

L’intenzione del Rugby Civitavecchia era quella di fare almeno quattro mete per ottenere un punto di bonus offensivo ma la speranza si è infranta quando i biancocelesti sono andati di nuovo in meta per altre due volte giocando e combattendo fino alla fine senza regalare nulla.

Da segnalare due cartellini gialli a danno del Civitavecchia che hanno indebolito la formazione.

Ha arbitrato l’incontro il Sig. Carmine Marrazzo con i guardalinee Alessio Vallerga e Matteo Culocchi.

La partita si è chiusa con Rugby Civitavecchia 12 vs 63 Lazio Rugby 1927.

Da una semplice analisi tecnica troppa differenza in campo di valori tecnici, tattici e fisici.

La Lazio ha dominato molto nelle mischie e nel gioco alla mano con schemi ottimi dove è stato evidente che sarebbe stato davvero difficile entrare nella meta avversaria avendo anche un difesa forte e concentrata.

Bastava guardare come non solo la posizione in classifica dei biancocelesti , primi assoluti, con nessuna partita persa, ma il punteggio in cui si sono imposti nelle partite precedenti del campionato.

Ai biancorossi rimane il rammarico di partite giocate nel campionato, perse in modo banale e che avrebbero potuto essere vinte permettendo un finale di campionato senza preoccupazione o angosciosa.

Ora tocca ai competitor giocarsela domenica 23 Aprile, con la speranza del Civitavecchia che facciano pochi punti se non nessuno.

Da tempo il Rugby Civitavecchia cerca la forza d’animo (o resilienza) risorsa di importanza vitale per consentire di superare le delusioni, le sconfitte, lo stress, e di continuare, fortificati, il cammino verso la salvezza.

Tutta la dirigenza, lo staff tecnico ed i giocatori sono attenti alle ultime giornate di campionato dove c’è una lotta salvezza infuocata.