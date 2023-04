NewTuscia – VITERBO – Con Viterbo in Festa apre la stagione dei fiori che si concluderà col fantastico Peperino in Fiore di Vitorchiano.

Grazie a chi si adopera per presentare i nostri borghi scolpiti nel tempo in tutta la loro meraviglia esaltati dai mille colori di primavera.

Ma la Tuscia è..molto di più, 12 mesi all’anno. Abbiamo bisogno di farci notare perché nascosti all’ombra dei giganti mondiali, Roma e Toscana. Civita la città che muore, il palazzo Farnese di Caprarola, il Sacro Bosco di Bomarzo, la macchina di Santa Rosa, le tante terme, il borgo fantasma di Celleno, Sant’Angelo il paese delle fiabe, Farnese il borgo di Pinocchio, la Chiesa del Gonfalone, i laghi, i parchi naturali, i borghi vincitori di premi nazionali…. Solo per citare i primi che vengono in mente. Per non parlare di olio vino ed eccellenze eno-gastronomiche. La Tuscia è…

Per promuovere questa valanga di meraviglie abbiamo bisogno di un unico messaggio che sia facile da comunicare ed ancora più immediato nell’arrivare: Tuscia in Fiore. Quando ci scoprono trovano molto di più di quello che si aspettano. Condividete gli appuntamenti, invitate amici, chiamate chi non sentite da tempo, mandate foto, scrivete sui socials, organizzate gite fuori porta, visitate uno dei 60 comuni della provincia e raccontatelo, diventate social influencers della Tuscia, arrivate ovunque: c’è un territorio magico da mostrare e di cui andare orgogliosi. La ricaduta sul turismo e sulla nostra economia sarà sorprendente. Per esempio chi visita il castello di Torre Alfina poi deve venire a Viterbo. Dei soldi spesi in Tuscia ne beneficiamo tutti.

Questa settimana sui canali socials

di Tuscia in Fiore:

Lunedi 24 Aprile 21:30.

Terra di Tuscia: Gallese. Danilo Piersanti Sindaco di Gallese, Giulio Del Vescovo e Simona Pace

Tuesday 25 Aprile 21:30.

For the best kept secret in Italy: Tuscia, Gloria & Bjorn

Mercoledì 26 Aprile 21:30.

Tuffo nell’universo del rap della Tuscia.

La via degli Artisti per Rapcalling: incontro con Mk

Giovedi 27 Aprile 21:30.

Terra di Tuscia: il turismo oggi e domani con Tiziana Governatori

Domenica 30 Aprile 21:30.

Meet the press Tuscia: il Bilancio del comune di Viterbo: con l’assessore: Dottoressa Elena Angiani.

TUSCIA IN FIORE 2023

Farnese, 6 e 7 Maggio 2023

Villa San Giovanni in Tuscia, 6 e 7 Maggio 2023

Onano, 13 e 14 Maggio 2023

Bassano in Teverina, 20 e 21 Maggio 2023

Viterbo, Via A. Saffi, 27 e 28 Maggio 2023

Viterbo – VII ed. La Via degli Artisti 2, 3 e 4 Giugno 2023

Viterbo – Arte e religione Corpus Domini 8, Giugno 2023

Viterbo – Concerto LIVE Rap, Piazza Unità d’Italia, 10 Giugno 2023

Campo delle Rose, Festa di Chiusura, 11 Giugno 2023

Avanti tutta, avanti Tuscia!