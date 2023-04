NewTuscia – Si è da poco conclusa la “Galleria del libro”, evento nato da un’idea di Giulio della Rocca e progettato da Catia Santoni, scrittrice e organizzatrice dell’evento “Arte e cultura conclave”, che ha visto una ricca kermesse di autori ed editori e una grande partecipazione di pubblico.

Tra gli ospiti intervenuti ricordiamo, tra gli altri, il poeta Massimo de Tommaso e la poetessa Rosanna de Marchi; artisti di ogni genere che, nel loro passaggio hanno anche donato un pezzetto della loro arte: chi un canto, chi un disegno, chi una poesia. La giornata è trascorsa all’insegna della cultura e del divertimento: ancora una volta trionfa l’arte in una delle sue forme più antiche, quella della scrittura, che si affianca con quella di una delle realtà associative presentI sul territorio: “La Piuma Viterbo percorsi riabilitativi APS” con Barbara Matteucci.

Gli autori Eleonora Davide, Rosella Lisoni, Elisa Iandiorio, Raffaele Donno, Serena d’Orazi con la sua Casa Editrice, Pietro Narduzzi, Flavio Uccello, Daniela Proietti, Emiliano Macchioni ed Enzo Trifolelli si sono resi disponibili a incontrare il pubblico durante tutta la giornata, terminata con un abbraccio collettivo tra le note di motivi popolari.

Catia Santoni ha coordinato l’evento ed esposto i libri dell’autrice emiliana Chiara Guidarini, con la quale ha scritto il libro “Viterbium-ti ascolto” (Linee Infinite Edizioni).

«La forza dei libri è quella di creare dei legami e la giornata di oggi ne è la prova», spiega la Santoni, «quando scrivi un libro regali una parte di te a qualcuno. E questi autori, oggi, regalano il loro tempo e la loro arte. Non posso fare altro che ringraziarli per aver partecipato portando gioia e sorrisi.»

L’arte fiorisce in Tuscia, in ogni sua forma, e l’associazione “Tuscia in Fiore” non poteva avere nome più riuscito.