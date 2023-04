NewTuscia – VITERBO – Parte il 21 Aprile la nuova edizione di Resist, evento ormai storico promosso da Arci Viterbo Aps con la collaborazione di Anpi provinciale Viterbo e insieme a tanti circoli arci e organizzazioni del territorio. L’Arci ha scelto di dedicare questa edizione di Resist a Omar Neffati, italiano non riconosciuto e attivista per la Riforma della legge sulla cittadinanza. Omar era un attivista appassionato che ha trascorso la propria vita combattendo le ingiustizie e lottando per un mondo migliore e si riconosceva pienamente dentro la storia resistenziale e democratica di questo paese, lo stesso paese che non gli ha mai concesso la cittadinanza italiana. Per questa ed altre battaglie del presente e del futuro è importante essere in piazza il 25 Aprile ed estendere il valore del suo significato a questioni centrali dell’attualità quali la giustizia climatica, il disarmo, il diritto al reddito e al lavoro, la libertà di movimento e l’accoglienza. Resist mette insieme una rete di associazioni, amministrazioni, reti e gruppi studenteschi per valorizzare il 25 Aprile come momento centrale di costruzione della democrazia; intergenerazionale, popolare, antifascista.

Dedicato a Omar Neffati Italiano non riconosciuto e attivista per la Riforma della legge sulla cittadinanza

Venerdì 21 aprile ore 21:30

Casa del popolo – Vasanello

Proiezione del documentario ”Be my Voice”

di Nahid Persson con Masih Alinejad

Promosso dal Circolo Arci la Poderosa

Venerdì 21 aprile ore 17:00

Aula Magna di Santa Maria in Gradi – Viterbo

L’occupazione della Jugoslavia e le complesse vicende del confine orientale

Incontro con Federico Tenca Montini, Dottore di ricerca in storia contemporanea presso le università di Teramo e Zagabria.

Promosso da Anpi Provinciale Viterbo e Associazione Universitaria PerCorso

Venerdì 21 aprile ore 21:30

Cosmonauta Viterbo

Spettacolo “Drug Gojko” di Pietro Benedetti

La rappresentazione narra, la storia del partigiano Nello Marignoli (impersonato da Pietro Benedetti, autore dei testi), gommista viterbese classe 1923, radiotelegrafista della Marina militare italiana sul fronte greco-albanese e, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943, combattente partigiano nell’esercito popolare di liberazione jugoslavo.

Promosso da Circolo Arci il Cosmonauta

Venerdì 21 aprile alle ore 18:00

Libreria “La vita nova” di Tarquinia

Presentano il libro “Mariano Buratti, educatore, partigiano, medaglia d’oro al valor militare” di Enrico Fuselli e Gerardo Severino

Partecipa l’autore e interventi di Adriana Sabbatini e l’editore Leonardo Annulli.

Promosso da Sezione Anpi Tarquinia e Annulli editrice

Sabato 22 Aprile ore 16:00

Bistrot del Teatro Viterbo

Assemblea “Battute sul ducə”

Dibattito su come tra i giovani ci sia un’errata comunicazione e narrazione delle figure e degli eventi collegati al periodo fascista

Promosso da rete degli Studenti Medi e Anpi Sezione di Viterbo Studenti

Sabato 22 aprile ore 21:00

Cosmonauta Viterbo

Scintille, capitolo II: La banda Corbari

Di e con Laura Pece e Stefano Greco – Teatri della Viscosa

Racconta della storia di Iris Versari, partigiana armata, unica donna all’interno della banda capeggiata da Silvio Corbari.

Promosso da Circolo Arci Il Cosmonauta

Lunedì 24 aprile ore 22:00

Casa del popolo – Vasanello

Lunedì 24 aprile ore 16:00

Palazzo della cultura di Caprarola

Un’ipotesi…una ricerca…una realtà storica

Ricerca a cura di Domenico Bruziches e Marilena Camerini sulla resistenza nel viterbese e sulla Banda partigiana di Caprarola

Con il patrocinio del Comune di Caprarola

Martedì 25 aprile ore 09:00

CORTEO ANTIFASCISTA

ore 9:00 Piazza San Sisto (partenza del corteo)

ore 9:30 deposizione corona liceo Mariano Buratti

ore 10:00 deposizione corona piazza del Sacrario

ore 11:00 piazza San Lorenzo

Martedì 25 aprile ore 13:00

Circolo Arci Il Cosmonauta – Viterbo

Pranzo sociale dell’ANPI Studenti

Per prenotazioni chiamare il numero 0761.22.02.06

Mercoledì 26 aprile ore 10.30

Rocca dei Papi – Montefiascone

Incontro con lo storico Mario Avagliano su Resistenza, Costituzione e Memoria

Con Renato Trape‘ e Daniele Biacchessi

e con la partecipazione degli studenti degli istituti superiori

A cura del Comune di Montefiascone in collaborazione con il circolo Arci Ponti di memoria

Giovedì 27 Aprile ore 11.00

Sala Regia, Palazzo dei Priori – Viterbo

Dove finisce il mare. Naufragi, rotte e politiche migratorie

Con la partecipazione di

Filippo Miraglia – Responsabile Immigrazione ARCI Nazionale

Francesca Pesce – avvocata ARCI Crotone

Alidad Shiri – Unione Nazionale Italiana Rifugiati ed Esuli

Valentina Brinis – Responsabile relazioni esterne e istituzionali Open Arms

Silvia Albano – Giudice Civile

con la moderazione della giornalista Annalisa Camilli

Promosso da Arci Solidarietà Viterbo srl Impresa Sociale

Venerdì 28 Aprile ore 21:00

Circolo ARCI Il Cosmonauta – Viterbo

Proiezione di “E tu come stai?”

documentario sulla lotta operaia del collettivo di fabbrica GKN di Firenze

Intervengono il regista Filippo Gori e un rappresentante del collettivo di fabbrica

Promosso da Aucs onlus e il Cosmonauta

Sabato 29 aprile ore 21.00

Circolo ARCI Il Cosmonauta – Viterbo

‘’Orazione civile per la Resistenza’’ di e con Daniele Biacchessi

La guerra di liberazione della dittatura nazifascista e storie di resistenza

Promosso da Ponti della Memoria, il Cosmonauta, Anpi Provinciale Viterbo

Sabato 29 aprile ore 17.30

Casa delle Associazioni – Caprarola

Proiezione di “E tu come stai?” regia Filippo Gori

documentario sulla lotta operaia del collettivo di fabbrica GKN di Firenze

Ore 19:00 apericena benefit a favore del collettivo di Fabbrica GKN

Promosso da Circolo Arci Le città invisibili, Legambiente Lago di Vico, Casa delle Associazioni di Caprarola

Domenica 30 aprile ore 9.30

Stazione Roma Nord Vignanello

Il Trekking della memoria che va fatto

Era il 1944 e per giorni si consumò in queste zone uno degli eccidi più terribili e dolorosi che il nostro paese ricordi. Tenete bene in mente questi luoghi: via della stazione, viale matteotti, bivio colonnetta, discesa della para,costa paolo cieco, aeroporto militare, quartiere piedisole, via della torre. Sono alcune delle “tappe” che passerete durante la vostra escursione.

Promosso da Circolo Arci Il cantinone, Comune di Vignanello

Lunedì 1 maggio ore 10.30

Cimitero di Caprarola

Amara terra mia. Storie di lavoro

Passeggiata-racconto tra le tombe del cimitero di Caprarola.

Letture e brani musicali eseguiti dal vivo dagli attori della Compagnia Teatro Popolare Peppino Liuzzi. Una piccola Spoon River per restituirci uno sguardo attuale sul peso del lavoro nelle nostre vite.

Promosso da: Circolo Arci Le città invisibili, Compagnia Teatro Popolare Peppino Liuzzi.

Mercoledì 3 maggio Ore 17:00

Piazza San Carluccio, Viterbo

Per Vincere la pace

Con la partecipazione di

Raffaella Bolini, Vicepresidente Arci APS

Sergio Bassoli, coordinatore Rete Italiana Pace e Disarmo

Promosso da Tavolo per la Pace Viterbo e Arci Viterbo

Venerdì 5 maggio ore 17.00

Circolo ARCI Il Cosmonauta – Viterbo

Clima, Corpi e Territori

Lucia Perugini, Ricercatrice CMCC – L’IPCC

Sara Cozzone, A sud onlus – La giustizia Climatica

Attivisti Ultima Generazione – Le azioni per il clima

Gabriele Antoniella, Presidente Biodistretto Bolsena – La transizione energetica e i territori rurali

Famiano Crucianelli, Biodistretto Via Amerina – La transizione agroecologica e i territori rurali

Promosso da Aucs onlus, AUSF Viterbo, ARCI Viterbo

Sabato 6 maggio ore 9:00

Parco Naturale Regionale dell’Arcionello

A Fianco a Fianco: Passeggiata Eco TransFemminista

Passeggiata racconto di 5 km al Parco Regionale dell’Arcionello

Promosso da AUCS onlus, AUSF, Peter Boom-Arcigay, Erinna

Sabato 6 maggio ore 17.30

Palazzo della Cultura di Caprarola

Presentazione del libro “Tullia Romagnoli Carettoni nell’Italia repubblicana. Una biografia politica” di Paola Stelliferi.

Partigiana, insegnante, dirigente socialista e poi senatrice. La biografia di Tullia Romagnoli Carettoni, “socialista autonoma”.

Promosso da Circolo Arci Le città Invisibili e Comune di Caprarola

Unicoop Tirreno, Maggio dei libri, Viella Editore

Un progetto di Arci Comitato Provinciale Viterbo APS

In collaborazione con Anpi Comitato Provinciale Viterbo, Comune di Montefiascone, Comune di Caprarola , Sez. Anpi Tarquinia, AUCS onlus, AUSF Viterbo, Arci Gay Peter Boom Viterbo,Erinna, Arci Servizio Civile, Arci Solidarietà Viterbo srl Impresa Sociale, Casa delle Associazioni di Caprarola, Circolo Arci le Città Invisibili, Circolo Arci il Cosmonauta, Circolo Arci la Poderosa, Circolo Arci Ponti della Memoria, Legambiente Lago di Vico, Nuove Cittadinanze, Circolo Arci Il cantinone, Tavolo per la Pace, PerCorso, Anpi Sezione di Viterbo Studenti

