NewTuscia – VITERBO – la partita interna contro la Smit Roma, al di là della posizione di classifica degli avversari, non sarebbe stata semplice lo si era detto con largo anticipo, soprattutto dopo aver visto le buonissime prestazioni dei romani nelle ultime gare della fase “ad orologio”. Giunti a Viterbo senza alcuna pressione e con tanta voglia di fare bene, i ragazzi di Coach Libutti sono perfettamente riusciti nel loro intento mettendo in difficoltà l’Ortoetruria-WeCOM per tre quarti di gara.

Fanciullo si affida al quintetto Meroi, Manzo, Ortenzi, Pebole e Price opposti a Zollo, Filippo, Fabrizi, Telesca ed Angarica.

Il primo quarto è una gara punto a punto, caratterizzata dalle ottime percentuali al tiro degli ospiti e da qualche errore di troppo della Stella Azzurra che chiude la frazione sul -2 (15-17). Stesso canovaccio nel secondo periodo con il subentro di Federico e Filippo Taurchini e di Casanova e Cittadini. La Smit continua a tirare con efficacia e si porta sul 25-17, viste anche le difficoltà dei padroni di casa nel trovare la via del canestro soprattutto da fuori. Entra Baldelli che porta solidità in difesa, Cittadini gioca più interno ed i biancostellati si riportano sotto (23-25), ma Zollo ed Angarica, (autore tra l’altro di due stoppate veramente notevoli), riallontanano i capitolini che chiudono metà gara sul 35-28.

Negli spogliatoi Fanciullo si fa sentire in maniera decisa ed al rientro in campo la Stella Azzurra pare trasformata. Dopo la tripla del -10 di Fabrizi, Price mette tre canestri in 90” ed Ortenzi e Pebole siglano il riaggancio. Tre minuti di sorpassi e controsorpassi e poi piccolo break della Smit per il 51-45 grazie ad uno scatenato Telesca autore di 11 punti consecutivi. Terza frazione in archivio sulla tripla di Ortenzi per il -3 dei biancostellati (48-51).

Ultimi 10’ e Cittadini sigla il sorpasso con 4 punti in sequenza, ma una bomba di Antolini ed un canestro di Zollo ridanno il +4 agli ospiti. Ora l’Ortoetruria-WeCOM finalmente difende con efficacia e la Smit trova grandi difficoltà a realizzare. Cittadini e Federico Taurchini sono precisi dalla lunetta, Telesca riporta i suoi sul 57-54, ma 4 punti di Manzo danno il vantaggio ai viterbesi. Price lotta bene sotto il tabellone e mette due canestri pesantissimi per il 63-57 che di fatto chiudono i giochi prima della realizzazione di Baldelli per il 66-57 finale.

La Stella Azzurra Viterbo non ripete al PalaMalè la brillante prestazione di sabato scorso a Roma contro la Tiber, causa anche l’ulteriore assenza per infortunio di Simone Rogani, ma incamera comunque due punti di grande peso specifico per i playoff.

Domenica trasferta assai insidiosa a Valmontone, contro un team che cerca il passaporto per accedere alla fase finale. Ci vorrà un’Ortoetruria-WeCOM più cinica, ma soprattutto più attenta e concentrata in una gara utile per salire ulteriormente in classifica.

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT 66: Price 17, Ortenzi 13, Manzo 8, Cittadini 13, Nieddu ne, Fi. Taurchini 2, Baldelli 4, Fe. Taurchini 2, Pebole 4, Meroi, Bertollini ne, Casanova 3. Coach: U. Fanciullo. Ass.ti: J. Vitali, U. Cardoni.

SMIT ROMA 57: Zollo 11, Filippo, Fallucca, Angarica 13, Telesca 18, Antolini 6, Tripi 3, Bonarrigo, Fabrizi 6, Paternesi. Coach: V. Libutti Parziali: 15-17/ 13-18/ 20-16/ 18-6

Rimbalzi: Cittadini 8, Price ed Angarica 6.

Assist: Meroi 4, Cittadini e Pebole 2

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo