NewTuscia – TERNI – Prosegue il programma di messa in sicurezza della rete stradale da parte della Provincia. Dopo quelli conclusi pochi giorni fa, sono infatti iniziati due nuovi interventi, uno lungo la Marattana (Sp 24) nel comune di Terni, e un altro nella frazione di Sant’Urbano di Narni (Sp 20). Sulla Marattana, nelle vicinanze dell’agenzia delle Dogane (piattaforma logistica), si stanno istallando nuove barriere di protezione, in sostituzione delle preesistenti, che aumenteranno i livelli di sicurezza per chi viaggia in considerazione degli elevati volumi di traffico, anche di mezzi pesanti e commerciali.

A Sant’Urbano invece i lavori riguardano il miglioramento di alcuni tratti viari a ridosso del centro abitato con il rifacimento delle pavimentazioni per ripristinare il normale piano viabile. L’intervento fa parte del pacchetto di lavori già conclusi sulla Sp dell’Aia, sempre a Narni, dalla località Cipiccia Vecchia fino al bivio per Vascigliano di Stroncone dove la Provincia ha rifatto il manto d’asfalto per un tratto di circa 2 chilometri.

L’amministrazione provinciale ha emanato due specifiche ordinanze in merito agli interventi. Sulla Marattana è stato attivato un senso unico alternato regolato dal semaforo mobile fino a domani, dalle 8,00 alle 18,00. A Sant’Urbano un altro senso unico alternato con il ricorso ad un semaforo o a movieri fino al 28 aprile con orario 7,00-18,00.