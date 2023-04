NewTuscia – ROMA – “Il gruppo M5S Lazio ha aderito alla proposta del comitato “Generazioni Future” per la raccolta firme “Ferma il dolore, firma la pace”, che parte oggi in tutta Italia.L’obiettivo è fermare l’invio di armi nel conflitto in Ucraina perché, come recita la nostra splendida Carta Costituzionale, l’Italia ripudia la guerra.

Le risorse destinate all’acquisto di armi, possono essere utilizzate per potenziare la sanità pubblica e riportare il cittadino a scegliere come curarsi, evitando l’egemonia delle lobby private. Abbiamo riconosciuto in questa proposta senza bandiera, i nostri valori e ci siamo messi a disposizione. Questo genere di battaglie non ha colore”.

Lo dichiara in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio