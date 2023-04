Il Questore Bruno Failla all’Istituto Comprensivo “Fatati”

NewTuscia – TERNI – Il Questore della Provincia di Terni, Bruno Failla, ha partecipato questa mattina all’evento, organizzato dall’associazione Soroptimist International Italia, avente per tema il bullismo e il cyberbullismo, all’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” di Terni.

Settanta studenti e studentesse della scuola media con i loro professori hanno seguito con attenzione ed interesse l’intervento del Questore, che ha sottolineato le responsabilità amministrative e penali a cui va incontro il “bullo”, che altri non è che un debole, che attua una vera e propria violenza nei confronti degli altri, tenendo perciò una condotta illegale.

Il dr. Failla ha ribadito l’importanza del dialogo e della possibilità di utilizzare l’AppYOUPOL, lo strumento della Polizia di Stato utile per segnalare agli uffici di polizia, anche in forma anonima, gli episodi in cui si è vittima o di cui semplicemente si è a conoscenza.