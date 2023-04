NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Giunta Giampieri ha approvato il progetto definitivo che interessa i lavori di adeguamento e realizzazione del manto in erba sintetica del campo da calcio “Casciani-Baccanari”. L’importo complessivo dell’intervento, cosi come approvato con il bilancio di previsione 2023/2025 lo scorso dicembre, è paria 587mila euro.

“L’intervento riguarderà la realizzazione del manto in erba sintetica che consentirà di migliorarne le caratteristiche di performance, di aumentare il carico di gioco sul campo e ridurre anche i costi manutenzione. Il campo in erba artificiale che verrà realizzato sarà omologato LND e completo di impianti di irrorazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini -. Si procederà quindi con la rimozione di porte e panchine e alla realizzazione degli scavi per il posizionamento dei tubi drenanti e relativi pozzetti. Successivamente verranno posizionati i vari strati necessari per poter procedere alla posa in opera del manto in erba sintetica, secondo la normativa vigente e al finale riposizionamento delle attrezzature di gioco. Tale intervento si è reso necessario nell’ottica dell’ammodernamento e dell’adeguamento funzionale che gli impianti sportivi del Comune di Civita Castellana meritano, vista la funzione sociale dello sport. Compito di una buona amministrazione è mettere a disposizione delle famiglie e degli sportivi strutture idonee alle loro esigenze”.

“Per questa Amministrazione lo sport è tema di primaria importanza e la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale è un obiettivo fondamentale – commenta Giovanna Fortuna, assessore allo Sport -. Con l’approvazione del progetto per i lavori di adeguamento e per realizzazione del manto in erba sintetica al ‘Casciani-Baccanari’ l’Amministrazione Giampieri vuole, dopo l’inizio dei lavori al Palazzetto ‘Pino Smargiassi’, fornire sempre nuove e importanti risposte al mondo dello sport civitonico. Questo nuovo progetto risolverà definitivamente l’annoso problema degli allagamenti e permetterà alle società sportive di avere uno spazio adeguato per svolgere le loro attività”.