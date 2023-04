NewTuscia – RIETI – Coordinatore Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rieti, Magg. Bruno Argiolas unitamente al Presidente della Sezione ANC di Borgorose, Luogotenente Federico Cordeschi, hanno consegnato all’App. Sc. (in congedo) Luigi Tosini, socio della Sezione A.N.C. – Nucleo Protezione Civile di Borgorose, un formale “apprezzamento” del Colonnello Bruno BELLINI, Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti.

La nota elogiativa è stata conferita per la determinazione, la prontezza dimostrati dal Tosini in Provincia de L’Aquila, nel mese di marzo u.s., allorquando, transitando lungo la strada, notava una macchina parcheggiata su un lato con un tubo di plastica collegato tra scarico e abitacolo.

Resosi conto che poteva trattarsi di un tentativo di suicidio, interveniva immediatamente, dapprima aprendo tutti gli sportelli del veicolo, già completamente annebbiati dai gas di scarico, poi estraendo dall’auto il proprietario, trovato riverso sul sedile anteriore quasi privo di sensi, rianimandolo ed avvisando i soccorsi.

La tempestività e la determinazione dell’intervento hanno permesso di scongiurare peggiori conseguenze sventando il tentativo di suicidio.