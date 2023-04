NewTuscia – ACQUASPARTA – Il Comune di Acquasparta è stato insignito del titolo di promotore del rispetto nell’ambito del convegno “Rispetto, legalità, pace: un itinerario tracciato dalla nostra Costituzione nella società civile, nella scuola e nello sport” svoltosi ieri a Palazzo Cesi. Ne dà notizia il sindaco che sottolinea il valore del rispetto come diritto e dovere, valore fondante del vivere quotidiano da testimoniare e trasmettere alle giovani generazioni, risorsa e speranza di ogni comunità.

Sempre il sindaco sottolinea che l’amministrazione comunale ha accolto con grande orgoglio questa iniziativa e questo riconoscimento, ottenuto alla presenza del prefetto Giovanni Bruno, del questore Bruno Failla, del comandante provinciale dei carabinieri di Terni, col. Davide Milano e del comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Livio Petralia.

Il sindaco ringrazia l’associazione nazionale Carabinieri per aver promosso l’iniziativa, guidata dal presidente Roberto Romani e rappresentata dal luogotenente Domenico Bellacicco e dai numerosi associati. Ringrazia anche l’associazione “Nel nome del rispetto”, in particolare la presidente Maria Cristina Zenobi, Fausto Cardella, il gen. Domenico Ignozza e il parroco don Alessandro Fortunati per i preziosi interventi, oltre a tutte le autorità civili e militari presenti, al dirigente Scolastico Enrico Pasero, alle insegnanti e ai ragazzi delle classi terze medie.