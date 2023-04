NewTuscia – VITERBO – Anticipo serale della settima giornata del girone “ad orologio” per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo che affronta stasera la Smit Roma alle 21,00 al PalaMalè.

La squadra viterbese è reduce dalla bella prestazione di sabato scorso a Roma contro la Tiber, nella quale ha conquistato due punti molto importanti in chiave playoff grazie ad una condotta di gara attenta fatta di continuità e gioco corale.

La Smit è compagine giovane che ha nel proprio roster giocatori esperti come Corvo, Fabrizi, Spinosa, Tripi, Marchegiani e Zollo e giovani assai interessanti come Angarica, Telesca e Pinfildi.

Nella regular season i romani hanno conquistato cinque vittorie, ma nella attuale fase stanno esprimendosi al meglio riuscendo a mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate, come

dimostrano le belle prove esterne contro Esperia Cagliari e San Paolo Ostiense.

“L’errore più grave che potremmo fare – dichiara coach Fanciullo – sarebbe quello di credere che la partita sia semplice. A parte la considerazione che in un campionato di questo tipo e particolarmente in questo momento del torneo non esistono gare facili, la Smit ha un gioco collaudato fatto di rapidità e tanto agonismo che complica la vita a tutti gli avversari. Dovremmo ripetere la buona gara di sabato scorso a Roma e soprattutto essere attenti a mantenere una concentrazione alta per tutta la durata del match, circostanza che ci ha permesso di uscire vittoriosi dal Pala Donati. Non possiamo concederci distrazioni di alcun tipo perché dobbiamo puntare a posizioni che ci permettano di migliorare la nostra classifica in previsione dell’obiettivo playoff. Giocheremo di venerdì ed in orario anomalo, ma l’attenzione e l’impegno dovranno essere massimi, così come l’apporto dei nostri tifosi che spero comunque numeroso”.

Per la gara di questa sera convocati Price, Ortenzi, Manzo, Cittadini, Nieddu, Filippo Taurchini, Baldelli, Federico Taurchini, Pebole, Meroi, Bertollini e Casanova.

Palla a due alle ore 21,00 sotto la direzione di Cicerchia di Palestrina e Dinoi di Roma

Ingresso gratuito.