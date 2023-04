NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Grave incidente questa mattina intorno alle 10.30 su Viale terme di Traiano, all’altezza della rotonda, a Civitavecchia; sei persone sono state trasportate in ospedale a causa di un frontale violento tra due vettura.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i sei passeggeri rimasti bloccati al’interno degli abitacoli per poi mettere l’area in sicurezza; il personale del 118 che si è occupato del trasferimento dei feriti all’ospedale San Paolo; e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico veicolare.