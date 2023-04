NewTuscia – VITERBO – Tradizionale visita del Governatore del Distretto 2080, Guido Franceschetti, tornato con piacere nella città dei papi che lo aveva visto protagonista nell’organizzazione del concerto Macchine di Pace, voluto dalla Rete delle Grandi macchine a spalla.

Accolto dal presidente Lamberto Scorzino, e dai soci del Rotary Club Viterbo, il Governatore, insieme all’assistente Bruno Nigro e al Segretario Distrettuale Francesco Palomba, si è intrattenuto nel pomeriggio con i consueti tavoli tematici, utili ad approfondire i progetti attuali e quelli in fase di completamento nell’anno rotariano. A seguire, raggiunto dalla moglie, è stato il momento della conviviale con i rotariani viterbesi e i ragazzi e e le ragazze del Rotaract, sempre vicini e presenti.

Dopo il suono della campana e il saluto alle bandiere con gli inni, il presidente Scorzino ha salutato e ringraziato i presenti: “Accogliamo volentieri il nostro Governatore, spesso siamo impegnati nelle attività sociali e non ci si rende conto del grande impegno profuso anche da chi si trova sopra di noi; è bello condividere questi momenti, forti di quanto fatto finora e quello che faremo, come la copertura dell’area esterna della scuola Canevari, i murales finalmente autorizzati dall’università, un convegno sulla parità di genere e altri incontri. Grazie a tutti e soprattutto a voi ragazzi del Rotaract per essere qui, siete davvero speciali”.

Un legame notato anche dal Governatore Guido Franceschetti, che ha definito questo spirito di collaborazione un esempio per tutto il Distretto, che permette di fondere entusiasmo e invettiva dei giovani con l’esperienza dei grandi: “Rispetta quanto chiesto dalla nostra presidente internazionale Jennifer Jones: abbracciate l’evoluzione e il cambiamento. Per essere buoni rotariani bisogna capire lo spirito, l’unico modo per trasmettere valori e conoscenza è accettare e conoscere il cambiamento, passando dell’essere al fare, riuscendo poi a raccontarlo al territorio, e questo voi lo fate benissimo.

Ci siamo conosciuti per il concerto Macchine di pace, una serata che non scorderò mai, siete un club che vanta una storia lunga settant’anni – ha concluso il Governatore – e avete un cumulo di esperienza che è un tesoro, il vostro tesoro a cui tutti contribuite. E’ bello vedervi realizzare progetti, che permettono ai soci di condividere momenti e fare amicizia, nel rispetto dell’idea dei quattro fondatori, rafforzando rapporti anche con la città. Siete un bellissimo club, che riesce a fare Rotary bene per il bene”.

Dopo lo scambio dei gagliardetti e dei doni, il presidente Scorzino ha consegnato al Governatore Franceschetti la raccolta fondi che sarà utilizzata per eradicare o almeno combattere la malaria in Uganda.

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080