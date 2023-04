NewTuscia – TUSCANIA – Ultimi preparativi a Montefiascone per l’attesissima gara 2 dei quarti di finale play-off che domani sera (sabato) alle 19 vedrà di fronte Maury’s Com Cavi Tuscania e Abba Pineto.

L’ottima reazione dei ragazzi di Sandro Passaro messa in campo in gara 1 mercoledì scorso, quando sotto di due sono riusciti ad aggiudicarsi a 18 il terzo parziale per poi cedere 25/21 nel decisivo dopo un punto a punto fino al 20 pari, lascia ben sperare per l’esito del match. Certo bisognerà giocare al meglio e soprattutto capitalizzare le occasioni che si presenteranno: Pineto ha dimostrato, anche coi trofei vinti finora, di essere tra le più forti dell’intera A3, quindi è assolutamente vietato sprecare.

“In gara 1, dopo un inizio difficile, siamo riusciti ad entrare in partita e abbiamo avuto l’occasione per portarla al quinto set -è il commento di coach Sandro Passaro. Sabato dovremmo approcciare fin da subito al massimo e pensare a quello che possiamo fare meglio noi, sfruttando le occasioni che ci creiamo. Non ci nascondiamo, vogliamo allungare la serie e tornare a Pineto”.

Eventuale gara 3 si giocherà di nuovo a Pineto, questa volta alle 18.

Per quanto riguarda gli altri quarti di finale, dopo aver perso 1/3 in casa WiMORE Parma farà visita a Leo Shoes Casarano mentre Farmitalia Catania, che si è aggiudicata gara 1 ai vantaggi, incontrerà in trasferta Monge-Gerbaudo Savigliano.

Probabile formazione di Abba Pineto: Paris in regia, Link opposto, Merlo e Milan schiacciatori di banda, Basso e Bragatto centrali, Giuliani libero.

A dirigere l’incontro i signori Luigi Pasciari e Giorgia Spinnicchia

Si gioca alle 19. Diretta YouTube sul canale Legavolley.

Tuscania Volley

Foto: Abba Pineto