Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. Temperature comprese tra +8°C e +21°C.

Domenica. Nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +19°C.

Lazio

Sabato. Tempo per lo più stabile su tutta la regione durante la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, specie sui settori appenninici. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento.

Domenica. Molte nuvole in transito su gran parte della regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo. Da segnalare locali piogge solo sull’Appennino. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con nuvolosità alternata a schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza velati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sui rilievi alpini. In serata locali fenomeni in arrivo sulle Alpi occidentali, asciutto altrove con nuvolosità alta in transito, in progressivo aumento.



AL CENTRO



Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora sole prevalente su tutte le regioni, innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni.