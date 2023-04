NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Giunta Giampieri ha approvato il progetto esecutivo definitivo per i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Gianni Rodari”, che finalmente verrà completamente restaurata.

“Gli interventi previsti sono volti al miglioramento sismico della struttura, con particolare riferimento ai pilastri e ai travi rinforzati con appositi materiali, precisamente fibre in carbonio, acciaio e calcestruzzo ad alta resistenza – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini -. Si procederà poi alle finiture necessarie per il completamento dell’opera. Tali lavorazioni interesseranno il cosiddetto blocco C, necessario per un collegamento funzionale al blocco B e all’attigua palestra. Il costo complessivo dell’intervento è pari a circa 102mila euro”. Per quanto riguarda il blocco A, invece, è già stato previsto un finanziamento derivante dalle misure PNRR per un importo complessivo pari a 980mila euro.

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del progetto esecutivo definitivo dell’adeguamento sismico dell’istituto Rodari, perché ridare vita a questa struttura è dal primo giorno un obiettivo primario di questa Amministrazione – aggiunge l’assessore alla Pubblica istruzione Simonetta Coletta -. Sin dall’insediamento mi sono occupata della situazione di questa struttura, insieme al sindaco, all’assessore ai Lavori pubblici e a tutta l’amministrazione comunale. Il fatto che negli ultimi dieci anni i bambini non abbiano potuto usufruire di una struttura adeguata per la loro crescita, formazione ed educazione è un vero peccato, pertanto non vedo l’ora – conclude – di andarli a trovare per promuovere nella scuola rimodernata tante iniziative insieme a loro”.