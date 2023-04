NewTuscia – VITERBO – Sabato 22 aprile ricorre la Giornata Mondiale della Terra in cui i cittadini del mondo si uniscono per celebrare e promuovere la sua salvaguardia. È la più grande manifestazione ambientalista del pianeta che coinvolge più di 192 paesi.

In questa ricorrenza, l’Istituto Comprensivo Carmine, facente parte della Rete Scuole Green della provincia, parteciperà all’evento “Imbastire il Futuro” presso la sede del Rettorato di Viterbo con materiale fotografico, poesie visive, erbari immaginari e il calendario digitale delle buone pratiche: “Io accetto la sfida…una sfida al giorno tutti i giorni”.

Il calendario, nasce con la motivazione di trasformare la grande sfida di salvare il pianeta in tante piccole sfide quotidiane. È uno strumento che aiuta chi lo utilizza a scoprire quotidianamente buone pratiche da mettere in atto per rendere la propria vita più sostenibile. Cliccando sui singoli giorni, si scopre una buona pratica emersa dai percorsi delle classi del nostro istituto e ogni giorno si può condividere con gli altri la sfida accettata e portata a termine.

Inoltre, nella stessa mostra, verranno esposte testimonianze che riportano i lavori per la realizzazione di ambienti di apprendimento open-air, in risposta al bando PON Edugreen e l’attività “Guardiamo il mondo a testa in giù”.

Le azioni di intervento del bando hanno interessato, non solo nella scuola primaria “Alceste Grandori” circondata da un vasto giardino, ma anche nelle nostre scuole del Centro Storico, la scuola secondaria di primo grado “Bonaventura Tecchi” e la scuola primaria “Edmondo De Amicis”. Le pertinenze esterne delle scuole sono state ripensate per facilitare la realizzazione di attività manuali, iniziative di cura del proprio ambiente di vita da parte dell’intera comunità scolastica, garantendo l’accessibilità a tutti gli alunni tramite attrezzature e sistemazioni non barrieranti.

L’attività “Guardiamo il mondo a testa in giù”, sviluppata presso la scuola primaria “Alceste Grandori”, ha dato possibilità di riflettere su quanto sia importante interpretare la realtà, la natura, gli eventi, i modi di pensare, spostando il proprio punto di vista. Ogni lettera, che compone lo slogan, è stata eseguita dagli alunni di ciascuna sezione del plesso e rappresenta, in forma artistica e simbolica, sia nel soggetto che nei materiali utilizzati.

All’interno delle classi, inoltre, da anni si promuovono attività didattiche volte a trasmettere agli alunni la necessità di mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia del pianeta attraverso iniziative che promuovano uno sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.

Il Dirigente Scolastico

Anna Grazia Pieragostini