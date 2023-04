NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Leggiamo sulla stampa la protesta, sconsolata, dei commercianti del centro per lo spopolamento di turisti e acquirenti negli ultimi mesi.

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha più volte sollecitato l’amministrazione “del cambiamento” a fare valutazioni più profonde, mentre è impegnata a cambiare il mondo e restia a ricordarsi del quotidiano.

Ignorare il mercatino di Natale, non programmare affatto San Pellegrino in Fiore, aumentare il costo dei parcheggi, sono tutte azioni scellerate perpetrate da chi ha la presunzione di cambiare e che lo sta facendo nel peggiore dei modi.

Siamo convinti che le scelte di una amministrazione comportino sacrifici, ma qui vediamo un totale disinteresse alle esigenze concrete e contingenti di tutti coloro che di turismo, di commercio e di movimento ci vivono.

Come pensiamo di essere attrattivi? Come pensiamo di portare turismo e viterbesi in centro se si fa di tutto per mettere in difficoltà chi lo deve raggiungere? Il gruppo comunale di Fratelli d’Italia ripropone ciò che aveva chiesto qualche giorno fa, anche in occasione dell’apertura dei cantieri nel centro storico.

Una semplice misura, che prevede di individuare i parcheggi a pagamento limitrofi ai cantieri e rendere gratuita la prima mezz’ora di sosta, in questo caso via Ascenzi, via Cavour e parcheggio del Sacrario. Ma anche piazza del teatro per raggiungere più facilmente il corso.

Questa proposta, oltre che per la concomitanza ai cantieri, potrebbe anche andare a beneficio dei commercianti, come da loro richiesto più e più volte.

Speriamo che in occasione di Viterbo in Festa, iniziativa autonomamente proposta da un gruppo di volenterosi cittadini per sopperire alle gravi mancanze di programmazione dell’amministrazione, questo provvedimento, anche in via sperimentale, possa essere adottato.

Gruppo Fratelli d’Italia

Comune di Viterbo