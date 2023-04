NewTuscia – ROMA – “Caro Sindaco, trascrivi!”: e’ la mozione che il segretario regionale del Lazio Stefano Pedica di piu Europa promuove inviando (insieme al vicesegretario regionale e sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini) ai Sindaci e ai Consiglieri dei 378 comuni del Lazio e alle forze politiche liberali, progressiste e riformatrici per sostenerla, affinché si proceda con la registrazione dei bambini delle famiglie arcobaleno, nonostante la circolare inviata ai Prefetti dal Ministro dell’Interno Piantedosi.

“Attraverso i nostri gruppi locali – afferma il Segretario Regionale del Lazio di +Europa – abbiamo dato vita anche nel Lazio a questa campagna. La mozione in particolare, invita il Sindaco a procedere con le registrazioni anagrafiche dei figli delle coppie omogenitoriali indicando come genitori entrambe le persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione del bambino. Per questo governo, invece, ci sono bambini di serie A e bambini di serie B. Per noi è inaccettabile”