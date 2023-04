Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – “Dobbiamo allontanarci collettivamente dalla sporca economia dei combustibili fossili e dalle vecchie tecnologie dei secoli passati e reindirizzare l’attenzione sulla creazione di un’economia del 21° secolo che ripristini la salute del nostro pianeta, protegga la nostra specie e offra opportunità a tutti”, è questo uno dei motivi che hanno spinto l’organizzatore della Giornata Mondiale della Terra EARTHDAY.ORG a scegliere il tema “Investi nel nostro pianeta” per l’edizione di domani sabato 22 aprile. Dislocati in tutto il globo, i tantissimi eventi saranno mirati a sensibilizzare imprese, governi e cittadini a investire nella “rivoluzione verde”.

Il 22 aprile 2023 torna l’Earth Day, la ricorrenza internazionale nata nel 1970 su iniziativa di Gaylord Nelson, l’allora senatore del Wisconsin. Come per altre iniziative simili, la Giornata della Terra ha lo scopo di incentivare la sensibilizzazione rispetto ai problemi legati all’impatto ambientale causato dalle attività umane sull’ecosistema.

Per questa 53esima edizione, l’organizzatore globale EARTHDAY.ORG – il più grande reclutatore di movimenti ambientalisti in tutto il mondo con circa 150.000 partner in quasi 192 paesi per costruire la democrazia ambientale. – lo scorso ottobre 2022 ha annunciato il tema di quest’anno: “Investi nel nostro pianeta”.

Si tratta, continua EARTHDAY.ORG: “di un tema incentrato sul coinvolgimento dei governi, di istituzioni, di imprese e di oltre 1 miliardo di cittadini che partecipano ogni anno alla Giornata della Terra per la la loro parte poiché tutti responsabili (…). Investire in un’economia verde è l’unica via per un futuro sano, prospero ed equo (…). Dobbiamo allontanarci collettivamente dalla sporca economia dei combustibili fossili e dalle vecchie tecnologie dei secoli passati e reindirizzare l’attenzione sulla creazione di un’economia del 21° secolo che ripristini la salute del nostro pianeta, protegga la nostra specie e offra opportunità a tutti. Nel 2022 i governi di tutto il mondo hanno adottato molte importanti iniziative di politica ecologica. Tuttavia, quasi tutti i Paesi del mondo non sono sulla buona strada per raggiungere la neutralità dei gas serra (GHG) entro il 2050 (…). A differenza delle precedenti rivoluzioni economiche, questa volta ci sono due imperativi aggiuntivi: salvare l’umanità dalla crisi climatica e costruire economie verdi in ogni paese in modo che tutti traggano vantaggio da questa rivoluzione verde”.

Quest’anno, quindi, gli eventi organizzati a livello mondiale saranno volti alla sensibilizzazione di imprese, governi e cittadini poiché come per tutte le grandi rivoluzioni avvenute nel tempo, anche in questo caso: “tutti i settori della società possono e devono svolgere un ruolo importante nella rivoluzione verde, questa volta con responsabilità esistenziali per farlo bene. Insieme dobbiamo investire nel nostro pianeta”.

A livello internazionale, non mancherà la grande campagna per pulire l’ambiente dai rifiuti e dall’inquinamento da plastica, la Grande Pulizia Globale (The Great Global Cleanup). In più, per citare alcuni eventi, a Londra si terrà la manifestazione organizzata da Extinction Rebellion “The big one” tra il 21 e il 24 aprile. Nello Zimbabwe – che festeggerà la Giornata della Terra per la seconda volta – il 22 aprile è previsti eventi all’insegna di cibo, musica e arte tradizionali. A Washington, poi, è prevista una manifestazione per dire “No ai combustibili fossili”.

Anche in Italia si terranno manifestazioni. Ad esempio, domani 22 aprile presso la Nuvola di Fuksas” di Roma si terrà il Concerto per la Terra”.

Ogni anno, il 22 aprile, l’Earth Day celebra l’anniversario della nascita del movimento ambientalista moderno. La Giornata della Terra è nata nel 1970, al seguito di un gravissimo disastro ambientale causato da una fuoriuscita di petrolio a Santa Barbara (California). Da allora, la Giornata ha dato voce all’emergere della coscienza collettiva sullo stato del nostro Pianeta.

La prima edizione ha fatto registrare la partecipazione di 20 milioni di americani tra cittadini, università, istituzioni. Anno dopo anno il 22 aprile ha visto il susseguirsi di manifestazioni ecologiste in tutto il mondo. Nel 1990 la ricorrenza è diventata globale mobilitando 200 milioni di persone in 141 Paesi.

Oggi la Giornata della Terra è universalmente riconosciuta come un’opportunità per riflettere e agire in favore dell’ambiente e del clima, promuovendo cambiamenti politici a livello globale, nazionale e locale.

Earth day, da ricorrenza a movimento

La crescente consapevolezza ha trasformato la ricorrenza in un movimento, Earthday.org, che per 365 giorni all’anno accende i riflettori sulla crisi climatica e ambientale, soprattutto mediante i social media e la sezione “Notizie e storie” del sito. Anche sull’onda delle mobilitazioni delle giovani generazioni, il portale sta raccogliendo esperienze e costruendo un movimento coordinato.

Qualsiasi cittadino può diventare un membro, attraverso una donazione periodica; per le ong è prevista la possibilità di stringere partnership; le aziende, invece, possono sostenere l’organizzazione in qualità di sponsor.

Tanti, e vari, i temi delle campagne per cui Earthday.org sta lavorando: l’educazione climatica in tutte le scuole, la riforestazione (con il Canopy Project), la sostenibilità nel mondo della moda, l’inquinamento da plastica.

Giornata della Terra 2023, il tema

Ogni anno la Giornata della Terra ha un filo conduttore: quello del 2023 è Invest in our Planet (investi nel nostro Pianeta). Così lo spiega Kathleen Rogers, presidente di earthday.org:

“Nel 2023 dobbiamo riunirci di nuovo in una partnership per il Pianeta. Le imprese, i governi e la società civile hanno la stessa responsabilità di agire contro la crisi climatica e accendere la scintilla per accelerare il cambiamento verso un futuro verde, prospero ed equo. Dobbiamo unirci nella nostra lotta per la rivoluzione verde e per la salute delle generazioni future. Adesso è il momento di investire nel nostro Pianeta”.

Ma noi semplici cittadini come facciamo a investire nel Pianeta nella nostra vita di tutti i giorni? Il sito della manifestazione suggerisce alcuni semplici consigli:

finanziare iniziative di riforestazione, considerato quanti alberi dovremmo piantare per combattere l’emergenza climatica;

raccogliere spazzatura mentre facciamo sport all’aperto (in gergo si chiama plogging);

calcolare la nostra carbon footprint, cioè l’impatto della nostra vita quotidiana in termini di CO2;

evitare lo spreco di carta, stampando solo laddove è necessario e chiedendo gli scontrini online;

prediligere gli alimenti vegetali nella nostra dieta.

A Roma l’appuntamento principale dell’edizione 2023 è il Villaggio per la terra a Villa Borghese dal 21 al 25 aprile. È la manifestazione ambientale più partecipata d’Italia, con spettacoli, talk, attività per bambini. Lì si terrà la settima edizione del festival Educazione alla sostenibilità organizzato da Earth Day Italia onlus, che coinvolge le scuole in due modi: ospitandole per una gita d’istruzione a tema il 21 aprile e lanciando il contest #iocitengo che premia i migliori progetti legati all’Agenda 2030.

Nel corso degli anni la partecipazione internazionale all’Earth Day è cresciuta superando oltre il miliardo di persone in tutto il mondo: è l’affermazione della “Green Generation”, che guarda ad un futuro libero dall’energia da combustibili fossili, in favore di fonti rinnovabili, alla responsabilizzazione individuale verso un consumo sostenibile, allo sviluppo di una green economy e a un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali