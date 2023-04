NewTuscia – VITERBO – Bene il provvedimento del governo per contrastare l’immigrazione clandestina. Una decisione la stretta sulla “protezione speciale” per i clandestini, ovvero il permesso di soggiorno concesso ai richiedenti asilo in caso questi non abbiano i requisiti per la protezione internazionale, di buon senso ed in linea con i principi di Fratelli d’Italia affinché prevalga la legalità.

Dare una stretta a questo “regalo” lasciato a tutti noi dall’ex ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, servirà sicuramente a difendere le nostre coste prese d’assalto da continui sbarchi illegali.

Una norma che non è presente altrove e che tanto per cambiare ha reso l’Italia ancora più calamitante per gli ingressi di clandestini, dal momento che la sua durata (2 anni) permette agli stessi, anche di ottenere un lavoro e di stabilizzarsi rendendo ancora più complicato di quanto già non sia un eventuale rimpatrio, risolvendosi in una sorta di sanatoria de facto.

Ovviamente la sinistra insorge e non ci sta, decidendo addirittura di rilanciare e di puntare (di nuovo) come un disco rotto, sullo ius scholae. Il governo Meloni invece continua a dare risposte concrete su ogni campo.

L’approvazione del “decreto immigrazione”, che stringe le maglie della protezione speciale, rendendo più facili le espulsioni dei clandestini e più difficili da ottenere i permessi di soggiorno per restare sul territorio nazionale, è conferma che il Governo Meloni sta mantenendo la parola data agli italiani, contrastando i flussi incontrollati e l’illegalità diffusa.

L’Italia non può accogliere da sola i migranti che arrivano da ogni dove e quindi è giusto porre un argine a questo fenomeno d’illegalità. Una stretta necessaria e indispensabile, in quanto negli anni, l’uso strumentale della protezione umanitaria, ha praticamente attuato una sanatoria permanente sugli arrivi incontrollati di clandestini e i risultati sono purtroppo ben evidenti in termini di sicurezza, fuori dalle stazioni e nei quartieri più sensibili delle nostre città.

Gabriele Caropreso

Responsabile Dipartimento provinciale Legalità Sicurezza e Immigrazione FDI