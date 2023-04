NewTuscia – MONTEFIASCONE – Finalmente per la squadra gialloverde arriva l’esordio nel campionato regionale U12! Dopo il rinvio per maltempo della prima giornata di campionato, sabato prossimo i giovanissimi del WiPlanet Montefiascone Baseball disputeranno la loro prima partita ufficiale ospitando a Montefiascone i Dolphins Anzio. I ragazzi, che hanno voluto darsi l’appellativo di Tigers, a dimostrazione della loro grinta e voglia di farsi valere sul campo, vengono purtroppo da un periodo pieno di malanni stagionali che ne hanno limitato la preparazione. Il tecnico Luis Olmedo, insieme a Costantino Russo e Ballarotto Roberto, ha dovuto quindi adattare il programma di preparazione, ma siamo certi che i ragazzi falisci riusciranno a far vedere sul campo i progressi tecnici conquistati durante la intensa preparazione invernale in palestra.

Rimane comunque il fatto che questo è il primo anno di campionato e certamente la squadra non potrà avere ambizioni di classifica, soprattutto per la inesperienza dei lanciatori.

Ma siamo certi che si faranno rispettare, soprattutto nel box di battuta.

Gli avversari di sabato, che hanno diversi anni di attività alle spalle, sono i favoriti del campionato, avendo vinto il girone laziale U 12 nello scorso anno ed essendo giunti ad un passo dalle finali nazionali.

Le altre squadre del girone sono i Red Foxes Roma, Nettuno 2, Lions e Academy di Nettuno e il Viterbo, con un campionato impegnativo che arriverà alla fine di luglio.

Questi i nomi dei ragazzi giallo-verdi: