NewTuscia – TERAMO – Un incontro che è valso davvero i soldi del biglietto quello andato in scena ieri sera al palavolley Santa Maria di Pineto (TE) tra Abba Pineto e Maury’s Com Cavi Tuscania valevole come gara dei play-off di A3 e conclusosi 3/1 per i padroni di casa dopo quasi due ore di autentico spettacolo.

SI sveglia troppo tardi Tuscania, non prima di aver concesso i primi due set (25/20 e 25/19) a Pineto. Ma quando capitan Sorgente e compagni iniziano a giocare come sanno riescono a mettere in seria difficoltà gli avversari tanto che si aggiudicano il terzo parziale 18/25. Quarto set al cardiopalma che viene deciso in pratica dall’ace di Milan che sblocca il punto a punto sul 19 pari. Il parziale di quattro a zero per i pinetesi chiude di fatto l’incontro 25/21.

L’appuntamento è ora a sabato prossimo quando alle 19 le due squadre saranno di nuovo di fronte a Montefiascone per disputare gara due.

Al fischio di inizio dei signori Antonio Licchelli e Antonio Capolongo, coach Tomasello schiera Pineto con Paris in regia, Link opposto, Merlo e Milan schiacciatori di banda, Basso e Bragatto centrali, Giuliani libero. Passaro risponde con Parisi al palleggio e Onwuelo opposto, Festi e Aprile centrali, Stamegna e Corrado bande, capitan Sorgente libero.

Parte forte Pineto che trova subito il break 6/3. Ace di Paris con l’aiuto del nastro, Pineto prova la fuga 11/6. Pipe di Milan, massimo vantaggio Pineto 15/9. Ace di Sacripanti 18/13. Pallonetto vincente di Corrado 19/16. Mani out ancora di Corrado, coach Tomasello costretto a chiamare il time-out. Attacco di Link raccolto da Sorgente, ma c’è invasione: Pineto di si aggiudica il primo parziale 25/20.

Il secondo set parte punto a punto con Pineto avanti 8/6. Murato l’attacco di Onwuelo, Pineto allunga 10/6. Attacco vincente di Onwuelo 13/10. Muro di Link su Corrado 20/15. Link mette a terra il punto che chiude il parziale 25/19.

Parte punto a punto il terzo set, 9 pari. Ace di Sacripanti 9/10. Muro vincente di Corrado, su Milan, Tomasello ferma il tempo 9/11. Muro di Aprile su Link, Tuscania a + 4 con Sacripanti al servizio 9/13. SI va avanti punto a punto con Tuscania avanti 16/19. VA fuori il primo tempo di Bragatto 16/20. Muro out di Onwuelo 17/21. Link murato, Tomasello ricorre al secondo time-out 17/22. Corredo trova il mani out del muro e Tuscania si aggiudica il parziale 18/25.

Quarto set che parte punto a punto 10/9. Il video-check trova il tocco a muro di Onwuelo, Passaro ferma il tempo 11/9. Diagonale dello stesso Onwuelo per l’11 pari. Fuori misura il primo tempo di Festi, Pineto a +3, 15/12. Ace di Onwuelo, di nuovo parità 15/15. Partita bellissima, ancora un punto a punto 18 pari. Ace di Milan 20/19. Parziale di 4 a zero per Pineto che poi approfitta dell’attacco fuori misura di Onwuelo per aggiudicarsi gara 1, 25/21.

ABBA PINETO – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA

(25/20 -25/19 – 18/25 – 25/21)

Durata: ’28, ’26, ’26, ’29

ABBA PINETO VOLLEY: Calonico, Merlo 12, Bongiorno, Basso 4, Milan 14, Paris 4, Bragatto 9, Omaggi, Baldari, Link 19, Fioretti, Mignano, Pesare (L2), Giuliani (L1). All. Tomasello, 2° All. Palermo.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Parisi 2, Festi 5, Ruffo, Menchetti, Cipolloni Save, Sorgente (cap) (L1), Sacripanti 11, Corrado 17, Aprile 5, Onwuelo 18, Quadraroli (L2), Licitra. All. Passaro. 2° All. Barbanti.

Arbitri: Antonio Licchelli e Antonio Capolongo