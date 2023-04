NewTuscia – VITERBO/RIETI – In fase di avvio presso la sede di Viterbo dell’Azienda speciale Centro Italia di Viale Trieste 127 un corso per il conseguimento dell’abilitazione alle prestazioni di consulenza per i prodotti fitosanitari, della durata di 25 ore, organizzato ai sensi del DGR n. 628 del 13.11.2015 e del D. lgs n. 150/2012.

Il corso è riservato ai diplomati o laureati in discipline agrarie o forestali che intendano operare professionalmente come consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

Le lezioni si terranno nelle giornate del 17, 19, 22, 24, 26 maggio 2023, dalle ore 8.30 alle 13.30, in presenza e la quota di iscrizione al corso completo è di € 150,00 (in regime di esenzione IVA).

Per partecipare al corso è necessario scaricare il modello di iscrizione disponibile al link https://www.aziendacentroitalia.it/corso-di-abilitazione-alla-consulenza-in-materia-di-fitosanitari/ ed inviarlo entro il 27 aprile a formazione@aziendacentroitalia.it

Gli interessati invece al mantenimento dell’abilitazione, da effettuare entro 5 anni dal primo rilascio, potranno seguire alcuni moduli di aggiornamento del corso, per un ammontare di 12 ore, che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 17 maggio dalle ore 8.30 alle ore 11.30; 19 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30; 22 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.30. La quota di iscrizione al corso di aggiornamento è di € 95,00 (in regime di esenzione IVA).

Per partecipare si deve scaricare il modello di iscrizione al corso di aggiornamento disponibile al link https://www.aziendacentroitalia.it/corso-di-abilitazione-alla-consulenza-in-materia-di-fitosanitari/ ed inviarlo entro il 27 aprile a formazione@aziendacentroitalia.it

Per ulteriori informazioni: tel. 0746/201364 (Rieti), 0761/324196 (Viterbo) email formazione@aziendacentroitalia.it

CENTRO ITALIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI – VITERBO

Sede di Rieti: Via P. Borsellino, 16 – 02100 Rieti – Tel. 0746.201364

Sede di Viterbo: Viale Trieste, 127, 01100 Viterbo – Tel. 0761.324196