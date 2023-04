Le gare il 22 e 23 aprile all’autodromo

NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – (di Riccardo Frezza) – Anche per questo anno la FITRI ( Federazione Italiana Triathlon) ha scelto l’Autodromo di Magione per lo svolgimento della gara di Duathlon valevole per il campionato italiano. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, la Società Triathlon Trasimeno è stata incaricata di coordinare e realizzare le gare anche per questo 2023. Oltre 1.147 sono gli atleti che gareggeranno, sabato e domenica, nelle varie categorie a partire dai 6 anni fino ai 21 anni. Di questi ben 715 sono maschi e 432 le femmine. La competizione prevede delle fasi di corsa in bicicletta poi ,dalla stazione del cambio dove sarà posizionata la bicicletta, gli atleti effettueranno la fase atletica della corsa a piedi per poi ritornare alla postazione cambio, riprendere la bicicletta e percorrere il giro della pista.

Gli atleti iscritti rappresentano cento società sportive provenienti da tutta Italia e dalla regione dell’Umbria saranno presenti 5 società sportive.

La logistica è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione delle imprese del territorio quali: la ProLoco di Magione e l’azienda “Innovazione” che hanno fornito mezzi e strutture per allestire l’area servizi e allestimenti. Il campionato ha ricevuto il patrocinio della Regione dell’Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Magione. Rispetto al precedente anno sono state effettuate modifiche al percorso della gara e al posizionamento dell’area servizi e ristorazione per atleti e addetti. La sicurezza sanitaria, con la presenza delle ambulanze come da regolamento , è stata affidata alla Misericordia di Magione. “ E’ gratificante rivedere concesso lo svolgimento di questo campionato italiano alla nostra Società per il secondo anno consecutivo – commenta Federico Santucci, Presidente della Triathlon Trasimeno asd – la Federazione ha apprezzato la nostra attività nella scorsa edizione e anche per questo 2023 daremo il massimo affinche si ripeta il successo. C’è da dire – aggiunge il Presidente Santucci (foto in alto) – che la partecipazione di società e l’adesione degli atleti è aumentata rispetto a prima , questo sta a significare che la competizione sportiva sta riscuotendo interesse e valore nello scenario sportivo nazionale “.

L’Assessore del Comune di Magione, Silvia Burzigotti, nel concedere il patrocinio ha espresso soddisfazione nell’ospitare per la seconda volta consecutiva la competizione nel territorio comunale : “ Con questo campionato Italiano – afferma l’Assessore Burzigotti – avremo, come amministrazione, l’opportunità di dare vita, con la due giorni di agonismo, a momenti di aggregazione dove lo sport farà da collante al sociale e sarà anche veicolo di promozione delle tradizioni culturali, delle ricchezze del territorio, delle eccellenze umbre e dare lustro alle tipicità di cui il nostro territorio può pregiarsi“. L’aspetto ricettivo, per ospitare atleti e accompagnatori a seguito, ha reso completi (per la due giorni ) tutti gli alberghi della zona fino a Castiglione del Lago. Le gare inizieranno sabato mattina a partire dalle ore 08:30 e si concluderanno nel tardo pomeriggio, stesso orario anche per la data di domenica. A conclusione di ciascuna gara , per categoria, seguirà la premiazione.